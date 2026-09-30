Sdis 974 : après le rapport de la Chambre régionale des comptes, le conseil d’administration valide sa feuille de route

La séance du conseil d’administration du Sdis 974 de La Réunion (Casdis), qui a eu lieu ce lundi 28 septembre 2026 a été entièrement consacrée à l’examen du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes (CRC). Sophie Arzal, présidente du Casdis assure que "ce rapport de la CRC marque une étape franchie. Il confirme que nous avons pris les bonnes décisions pour réparer ce qui était cassé et moderniser notre institution. Avec des fondations assainies, des finances équilibrées et des partenaires de confiance, nous avons désormais les coudées franches pour construire l’avenir". Nous partageons, le communiqué du Casdis ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pendant plus de trois heures, l’ensemble des membres du Conseil d’administration : élus départementaux et communaux, ainsi que le représentant de l’État et les représentants des personnels siégeant avec voix consultative ont pu échanger en toute transparence sur les enseignements de l’audit financier et organisationnel de la CRC.

"Nous n’avons esquivé aucun sujet. Ce rapport ne vient pas condamner notre gestion : il établit le diagnostic d’un passé complexe et confirme la nécessité absolue des chantiers de rupture que nous avons engagés avec méthode depuis 2021. Nous ne subissons pas ce rapport ; nous nous en saisissons comme d’un levier d’action et d’accélération."

- "Des résultats concrets et mesurables depuis 2023" assure le Casdis -

L’examen des recommandations montre que la gouvernance actuelle a anticipé ou engagé la quasi-totalité des préconisations de la CRC.

Assainissement financier

• Retour à l’équilibre budgétaire comptable depuis 2024.

• Progression du taux d’exécution des investissements d’équipement, porté à 73 % en 2025.

• Investissements réguliers dans les casernements, les véhicules et les matériels d’intervention, à hauteur de plus de 10 millions d’euros engagés par an.

• Adhésion aux pactes capacitaires afin d’anticiper le changement climatique à hauteur de 6 millions d’euros.

Réforme fiscale territoriale

La réforme de la clé de répartition des contributions financières des 24 communes a été votée le 12 décembre 2023. Elle met fin à 25 ans d’immobilisme et de dysfonctionnements, et rétabli une équité de traitement dans les différentes contributions.

Saut technologique majeur

Le nouveau système numérique d’alerte et de gestion opérationnelle SGA/SGO pour la réception des appels d’urgence a été déployé en 2025, parallèlement aux évolutions des réseaux. Il améliore les conditions d’engagement des secours du SDIS 974, dernier SDIS de France à en avoir été doté.

Reprise en main des ressources humaines

• Mise en place de concours d’accès au métier de sapeur-pompier et accompagnement à la réussite aux concours internes (sous-officier et officier).

• Recrutement de 200 caporaux entre 2022 et 2026.

• Rétablissement d’une fonction RH efficace, contribuant à réduire le risque juridique :

81 % de jugements favorables au SDIS en 2024, contre 36 % en 2021. Des clarifications stratégiques et statutaires apportées en séance

Au cours des échanges, la Présidente du CASDIS a apporté des précisions sur deux enjeux majeurs.

Dialogue social et projet d’établissement

La méthode retenue a été réaffirmée : il était nécessaire de refondre d’abord le règlement intérieur, inchangé depuis 2006, avec les organisations syndicales afin d’assainir le quotidien des centres de secours. Le règlement intérieur a été adopté en mai 2026. Cette étape doit permettre de lancer le futur Projet d’établissement 2027-2032 sur des bases solides.

Partenariat de confiance avec le Département

Le travail de transparence budgétaire mené avec Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental doit permettre la signature d’une convention financière pluriannuelle d’ici à la fin de l’année 2026. Celle-ci préservera la souplesse nécessaire pour faire face aux aléas climatiques et aux évolutions réglementaires et sociales.

- Une feuille de route renforcée pour l’avenir -

Le Conseil d’administration a pris acte des orientations et du calendrier de mise en œuvre des recommandations.

L’établissement finalise désormais la rédaction de son Projet d’établissement, boussole collective destinée à donner du sens et de la visibilité aux 2.300 personnels du SDIS 974 — sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS).

Sophie Arzal, Présidente du Conseil d’administration du SDIS 974 explique "Ce rapport de la CRC marque une étape franchie. Il confirme que nous avons pris les bonnes décisions pour réparer ce qui était cassé et moderniser notre institution. Avec des fondations assainies, des finances équilibrées et des partenaires de confiance, nous avons désormais les coudées franches pour construire l’avenir. L’ère de la responsabilité est consolidée pour la sécurité de toutes les Réunionnaises et de tous les Réunionnais."