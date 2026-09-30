À retenir ce soir : violences sexuelles à Michel Debré, le chômage augmente, Smur pédiatrique, gestion du Département et policière en garde à vue

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 30 septembre 2026 : - Violences sexuelles sur mineures à l'école Michel-Debré : de nouveaux signalements effectués auprès du parquet de Saint-Denis - Emploi : le chômage augmente et atteint 19 % à La Réunion, la diminution des contrats PEC tire l’emploi public à la baisse - Smur pédiatrique : le CHU réfute toute suppression dans le Sud et annonce la création d'un nouveau dispositif régional - Gestion du Département : "nous n'avons pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en matière d'exercice du pouvoir", lance Cyrille Melchior - Saint-Denis : une policière soupçonnée de détournement de fichiers et de corruption, une enquête est ouverte

Après l'incarcération d'un professeur de l'école Michel-Debré, au Chaudron à Saint-Denis, soupçonné de viols et violences sexuelles sur mineures, de nouveaux signalements de victimes ont été émis auprès du parquet de Saint-Denis. Si quatre fillettes sont formellement identifiées, "nous avons à craindre, compte tenu des éléments du dossier, d'autres enfants victimes", a déclaré ce mercredi 30 septembre 2026 la procureure de la République. La parquetière a annoncé une rencontre prochaine avec les parents de cet établissement scolaire.

Le taux de chômage augmente à La Réunion. Il atteint 19 % de la population active (+3 points par rapport au 2ème trimestre 2025). Dans une note de conjoncture régionale publiée ce mercredi 30 septembre 2026, l'Insee, assure qu'à La Réunion, "au 2ème trimestre 2026, l’activité économique est un peu mieux orientée qu’au niveau national : les heures rémunérées évoluent positivement sur l’île sur un an alors qu’elles baissent au niveau national". L'Institut note une chute des emplois dans le secteur public. Ce recul est lié à celui de l’emploi public (-0,9 %), sous l’effet de la baisse des contrats aidés Parcours, Emplois, Compétences (PEC).

Ce mercredi 30 septembre 2026, l'Agence régionale de santé (ARS) et le CHU réfutent toute suppression de soins d'urgence pédiatriques dans le sud. Lionel Calenge, directeur général du CHU de La Réunion annonce la création d'un Smur pédiatrique régional. "Au départ, nous partions sur deux antennes, l'une au nord, l’autre au sud, mais ce dispositif ne couvrait que 35 % des besoins. Le projet retenu va couvrir 100 % des besoins sur tout le territoire", explique-t-il. Le 17 septembre dernier, l'Association des maires de La Réunion (AMDR) avait exprimé son inquiétude concernant la suppression potentielle du SMUR pédiatrique et néonatal du sud de l'île.

Ce mercredi 30 septembre 2026, le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior a souhaité prendre la parole en réponse aux récentes déclarations du Groupe "Une Ambition pour le Département". Le groupe d'opposition, présidé par Monique Orphé, a fustigé la gestion de la majorité départementale. Des propos qui ne passent pas du côté du président du Département, lequel déclare avoir toujours privilégié le dialogue et "n'avoir pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en matière d'exercice du pouvoir". Il s'interroge par ailleurs sur la temporalité de ces attaques, à la veille d'échéances électorales importantes en France (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

(Actualisé) Une jeune policière a été placée en garde à vue au commissariat Malartic à Saint Denis, le lundi 28 septembre 2026. Elle est soupçonnée d’avoir divulgué des fichiers confidentiels appartenant à la police nationale. Elle a été remise en liberté à l’issue de sa garde à vue. Une enquête a été ouverte par le Parquet "pour détournement de finalité de fichier et corruption de personne dépositaire de l’autorité publique".