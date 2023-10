Grand Raid, médicaments, sécheresse, ail et Noël

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2023 : • Lundi 23 octobre - Grand Raid : les folles et les fous ont survécu • Mardi 24 octobre - Médicaments anti-rhume : à défaut de vous soigner, ils peuvent vous rendre (encore plus) malade • Mercredi 25 octobre - Sécheresse : La Réunion va devoir apprendre à vivre avec de moins en moins d’eau • Jeudi 26 octobre - Ail, ce (très) fragile produit d'exception • Vendredi 27 octobre - Cadeaux, décorations : toujours plus vite, toujours plus tôt… Noël est déjà là (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Calp de fin pour la 31ème édition du Grand Raid 2023. Ce dimanche 22 octobre 2023, après près de 66 heures d'efforts, Christophe Tricoche et Évelyne Savignan, derniers "survivants" ont franchi la ligne d'arrivée. Une arrivée tout autant saluée et remarquable que celle des vainqueurs de cette édition : Aurélien Dunand-Pallaz chez les hommes et Katie Schide chez les femmes pour la Diagonale des fous, Nicolas Gourdon et Angélique Lesport pour le Trail de Bourbon et Loïc Boyer et Axelle Henry pour la Mascareignes, la team Avon Athlétisme Club pour le Zembrocal trail. Pendant trois jours des milliers de coureurs et coureuses ont arpenté les sentiers de La Réunion et sont allés au bout de leur effort, au bout de leurs forces, au bout de la douleur. Un immense bravo à toutes et à tous.

• Mardi 24 octobre - Médicaments anti-rhume : à défaut de vous soigner, ils peuvent vous rendre (encore plus) malade

Entre avoir le nez qui coule et risquer l'AVC, que choisiriez-vous ? Alors que la grippe et le rhume sévissent toujours à La Réunion – nombre de personnes sont tentées de prendre un petit cachet pour se soigner. Mais attention… Derrière l'automédication peut se cacher de véritables dangers, même s'ils sont rares. Ce dimanche 22 octobre 2023, l'Agence nationale de sécurité et du médicament (ANSM) a alerté publiquement les Français sur l'usage des médicaments anti-rhume. Inquiet de la persistance d'effets secondaires rare mais parfois graves, le gendarme de la santé incite – en concertation avec les professionnels de santé – à ne plus les consommer.

• Mercredi 25 octobre - Sécheresse : La Réunion va devoir apprendre à vivre avec de moins en moins d’eau

Depuis le mardi 10 octobre 2023, sept communes de l'île sont soumises à des restrictions d'eau en raison de la sécheresse. Huit autres sont en vigilance. Et pour cause, la saison des pluies 2023 est la quatrième la moins arrosée sur 51 ans d'observation. Restrictions, coupures… aujourd'hui, demain et à l'avenir, il faudra apprendre à vivre avec, car la sécheresse risque de s'installer pour un bon moment. Et ce n'est pas les quelques gouttes de pluie de ces derniers jours qui y remédieront.

• Jeudi 26 octobre - Ail, ce (très) fragile produit d'exception

Après les récoltes qui ont démarré en septembre, l'heure était aux derniers préparatifs ces derniers jours pour les agriculteurs participant à la fête de l'ail. L'évènement débute ce jeudi 26 octobre 2023 à Petite-Ile. Il sera l'occasion de vendre la production annuelle d'ail péi, qui reste un produit d'exception au prix élevé.

• Vendredi 27 octobre - Cadeaux, décorations : toujours plus vite, toujours plus tôt… Noël est déjà là

Ti pa ti pa Noël sa arivé… Oh, oh, oh, ah ben non il est déjà là avec presque deux mois en avance. Le Père Noël est bien pressé. Lumières, paillettes, cadeaux, calendriers de l'Avent. S'il faudra attendre fin novembre à début décembre pour voir l'esprit fête véritablement se dessiner, certains n'ont pas attendu aussi longtemps pour avoir la tête à Noël. Preuve en est, dans les rayons des magasins, les cadeaux sont déjà là… à côté des citrouilles et bonbons d'Halloween.