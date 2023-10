Grand Raid : les folles et les fous ont survécu

Clap de fin pour la 31ème édition du Grand Raid 2023. Ce dimanche 22 octobre 2023, après près de 66 heures d'efforts, Christophe Tricoche et Evelyne Savignan, derniers "survivants" ont franchi la ligne d'arrivée. Une arrivée tout autant saluée et remarquable que celle des vainqueurs de cette édition : Aurélien Dunand-Pallaz chez les hommes et Katie Schide chez les femmes pour la Diagonale des fous, Nicolas Gourdon et Angélique Lesport pour le Trail de Bourbon et Loïc Boyer et Axelle Henry pour la Mascareignes, la team Avon Athlétisme Club pour le Zembrocal trail. Pendant trois jours des milliers de coureurs et coureuses ont arpenté les sentiers de La Réunion et sont allés au bout de leur effort, au bout de leurs forces, au bout de la douleur. Un immense bravo à toutes et à tous(Photos : rb/sly/www.imazpress.com)

Col du Taïbit, Marla, Deux-Bras, Cilaos, le Colorado, la Grande Chaloupe, la Redoute… Durant ces trois jours raideurs et raideuses n'ont eu de cesse de se dépasser pour parvenir jusqu'au bout et franchir la ligne d'arrivée.

Une arrivée qui restera dans leurs mémoires et pour laquelle ils peuvent enfin dire "nous avons survécu" !

Champion.nes, traileuses, traileurs... tous forcent le courage et l'admiration. Imaz Press, qui a suivi les courses en direct, salue leur courage et leur dit : BRAVO !

• La Diagonale des Fous

"Folles" et "fous" se sont lancés à 21 heures de la Ravine-Blanche à Saint-Pierre le jeudi 19 octobre. Et la course à la première place n'a pas tardé à faire rage entre les coureurs qui ont pour certains dévalé les sentiers.

Et après 165 km de course effrénée, Aurélien Dunand-Pallaz est devenu vendredi soir le grand gagnant de la Diagonale des Fous 2023, après 23h21mn23s passés sur les sentiers. Germain Grangier a terminé à la 2ème place (24h 00mn 54s) et Jean-Philippe Tschumi à la troisième (24h 28mn 36s).

Si François D'Haene n'était pas loin de la tête de course en début de parcours il termine finalement 8ème au classement général.

Chez les femmes c'est Katie Schide qui a fini tête du classement féminin et 13ème au scratch général avec un temps de 27h 31mn 08s. Camille Bruyas (28h 57mn 48s) et Emilie Maroteaux (30h 38mn 02s) complètent le podium.

Le premier Réunionnais, Fabrice Payet, termine à la 6ème place du classement générale avec l'excellent temps de 25h 48 mn 44s.

Les derniers aussi ont eu le droit à toute l'attention du public. Christophe Tricoche et Evelyne Savignan, tous deux hors délai recevront quand même la medaille et le t-shirt de "finisher" pour leur effort.

Pour le dernier fou, le délai limite d'arrivée a même été repoussé pour ne pas le penaliser. En effet le coureur a attendu les secours pendant sa course pour un concurrrent blessé. À son arrivée, Christophe a été salué par Aurélien Dunand-Pallaz, roi des fous, comme le veut la tradition. Il est officiellement le dernier de la Diagonale.

Evelyne Savignan a elle eu beaucoup de mal dans la descente du Colorado direction la Redoute. Une dernière ligne droite difficile qu'elle a vécu aux côtés des bénévoles, de ses amis, son mari et tous les internautes qui la soutenaient en direct. Sa traversée de l'île aura duré 67 heures et 25 minutes.

• Le Trail de Bourbon

Après les coureurs de la Diagonale et du relai Zembrocal, c'était au tour des concurrents du Trail de Bourbon de s'élancer vendredi soir.

Ils étaient 1.669 à s'élancer à 20 heures de Cilaos pour 109 kilomètres et 7.260 mètres de dénivelé.

Samedi, Nicolas Gourdon est arrivé premier en 16 heures et 15 minutes. En 2021, il était arrivé troisième sur cette même course. Sandy Rhétoret s'est hissé à la deuxième place et Mathieu Desserprit à la troisième.

La victoire féminine est pour la Réunionnaise Angélique Lesport, 24ème au classement général après 19 heures et 53 minutes d'efforts.

• La Mascareignes

C'est très tôt, le vendredi 20 octobre – à une heure plus précisément - que les coureurs de la Mascareignes se sont élancés d'Hell-Bourg à Salazie.

Une course remportée par le Réunionnais originaire de la Montagne, Loïc Boyer en 8 heures, 39 minutes et 38 secondes.

Complètent le podium, Alexandre Depeche et Matis Fugier. Alexandre Depeche est arrivé en 08 heures 54 minutes et 37 secondes. Matis Fugier termine lui trois minutes plus tard en 08heures 57 minutes et 46 secondes.

Côté féminine, c'est Axelle Henry qui termine première de la Mascareignes. La jeune femme a terminé sa course en 09 heures 35 minutes et 37 secondes.

Camille Anciaux, 25ème au classement général, vient d'arriver à la Redoute. Elle termine deuxième après une course de 10 heures 55 minutes et 06 secondes.

Chloé Meriel est la troisième femme à terminer la Mascareignes. Elle a couru en 11 heures 31 minutes et 31 secondes. Au classement final, elle se positionne en 44ème.

• Le Zembrocal

Ce vendredi 20 octobre 2023, la team "Avon Athlétisme Club" est arrivée au stade de La Redoute après un relai dans les sentiers de La Réunion de 22 heures 26 minutes et 30 secondes.

Après 22 heures de course 40 minutes et 33 secondes, la team "Trail Bike Sud" est arrivée en deuxième position au stade de la Redoute à Saint-Denis.

Pour le relai Zembrocal, la team du "Kartel" termine sur le podium après avoir dévalé les sentiers de La Réunion en 23 heures 19 minutes et 11 secondes

• Les infiltrés d'Imaz Press

Lors de ce Grand Raid, certains coureurs ont été les infiltrés d'Imaz Press.

Sur la Diagonale des Fous

Mickaël Sordel (dossard 192) qui faisait cette course en hommage à sa femme décédée d'un cancer du sein a fini 92ème de la course. Au chrono, 33 heures, 49 minutes et 44 secondes. Une belle performance.

Pour Erwan (dossard 604), cette course et ce mois avait aussi une saveur particulière. Il se lançait le défi en hommage à sa sœur qui "a perdu son combat contre le cancer il y a un an et demi". Il en est venu à bout en 52 heures et 52 minutes à la 1320ème place.

Céline Dobies (dossard 1133) aussi courrait pour une personne qui lui est chère. Lucie, une jeune fille en situation de handicap. Malheureusement la course s'est arrêtée pour elle à la plaine des merles après 29 heures et 54 minutes de course.

Hervé Flamand (dossard 21), 40 ans, participait à sa 5ème Diagonale. Le sportif a réalisé son objectif, arriver le 21 octobre à la Redoute, jour de son anniversaire. Il a franchi la ligne d'arrivée de justesse à 23h29.

Eve Pottiez (dossard 1228), la mère de famille venue tout droit de Belgique pour participer à sa première Diagonale des Fous a elle aussi terminé samedi soir après plus de 49 heures d'efforts.

Pour Guillaume Canesson (dossard 842), cette toute première Diagonale faisait office de retour aux sources pour sa compagne qui a des origines réunionnaises. Un retour réussie avec une course finalisée en 52 heures.

Emma Smets (dossard 1290) qui venait des Émirats arabes unis pour affronter les montagnes et descentes de La Réunion peut dire qu'elle a vaincu. Elle est 1777ème au classement général.

Notre doyenne, Odyle Monteils, 79 ans n'a pas poursuivi la course. Dernier point de passage, le Domaine Vidot à 00h07. Malheureusement, elle a dû s'arrêter après 02h27h55 de course. À 79 ans, c'était la cinquième fois qu'elle participait.

David Maillochon, 56 ans, dossard 2232 a lui aussi mis fin à sa course après avoir pointé à Notre Dame de la Paix à 3h30. Il aura tout de même couru 6h20h55. David Maillochon n'en était pas à sa première Diagonale. Le sportif participait pour la 15ème fois au Grand Raid. Sa toute première fut en 2000.

Sur le Trail de Bourbon

Thibault Rivière (dossard 5868) qui se lançait à l'assaut du Trail de Bourbon pour la toute première fois a profité à fond de cette expérience et des paysages de l'île. Il termine 726ème au classement général.

Le Réunionnais du Tampon Antoine Poulet (dossard 5236) participait lui aussi pour la première fois à ce trail. L'infirmier au Samu a relevé le défi en 38 heures et 18 minutes.

Sur la Mascareignes

Aceldy Jean-Fabrice (dossard 3052), le Réunionnais originaire de la Rivière Saint-Louis courrait pour rendre hommage à ses deux enfants dont l'une a eu le cancer. Lui qui avait commencé la course depuis seulement un an est finisher de la Mascareignes. 718ème au classement.

Suite à un pari fou lancé avec un ami lors d'une soirée, Anthony Deschamps (dossard 3154) arrive 640ème de la course.

Salvatore Fascella, 57 ans, dossard 3396. Le coureur a dû malheureusement abandonner à La Possession après 13 heures 54 minutes et 52 secondes de course.

• Les joëlettes sur le Grand Raid

Les joëlettes ont pris le départ en premières à 20h30 jeudi soir.

Comme chaque année, des bénévoles se sont mobilisés pour porter ces fauteils tout terrain qui permettent la pratique de la randonnée aux personnes en situation de handicap.

Au total, 80 bénévoles ont porté 18 personnes en situation de handicap. Et le public leur a reservé un accueil chaleureux ce dimanche à la Redoute après presque 66 heures de course.

• Elles et ils ont abandonné

Les abandons ont été nombreux cette année notamment à cause de la chaleur dans les cirques.

Sur les quatre courses, 1.565. abandons ont été constatés dont 717 sur la Diagonale des Fous et 440 sur le Trail de Bourbon. Pour la Mascareignes, 381 coureurs n'ont pas été jusqu'au bout et 27 équipes n'ont pas surmonté le Zembrocal Trail.

Parmi les abandons marquant, Judicaël Sautron. Malgré une très belle performance en début de Diagonale, en deuxième position à Mare à Boue et premier Réunionnais du classement, le coureur s'est arrêté à Deux-Bras à 16h43. L'effort aura duré 19h43mn15s.

Chez les femmes, Pamela Léger, gagnante du trail de Bourbon l'an passé a elle aussi abandonné lorsqu'elle pointait à la Plaine des Merles. Elle était 20ème du classement scratch féminin.

Heureusement à chaque poste de pointage et ravitaillement, les bénévoles et le public étaient au rendez-vous pour remonter le moral des troupes.

• Le Grand Raid en chiffres

Pour cette année 2023 d'ailleurs, le grand rendez-vous international du trail a battu des records d'inscription.

Sur la Diagonale des Fous, la course de trail la plus "folle" de La Réunion, il y a eu plus de 3.825 inscriptions pour 3.000 places. Pour la Mascareignes, presque 2.800 inscriptions pour 1.800 places. Sur le Trail de Bourbon idem. Quant à la Zembrocal, "en cinq jours il n'y avait plus de places".

Aujourd'hui 2.899 coureurs devraient s'élancer de la Diagonale des Fous, 1.660 du Trail de Bourbon et 1.752 pour la Mascareignes. Ils seront 796 pour le Zembrocal Trail.

- Depuis jeudi, les "fous sont lancés -

Pour rappel, les coureurs affrontent les kilomètres depuis ce jeudi 19 octobre. Cette année, pour la Diagonale des Fous, les coureurs vont parcourir 165 km et plus de 10.000 mètres de dénivelé.

Pour le Trail de Bourbon, c’est 109 km et 6.256 mètres de dénivelé.

Ceux engagés sur la Mascareignes doivent affronter 72 km de course et 4.010 mètres de dénivelé.

Tandis que les relayeurs de la Zembrocal courent sur 148 km en 7.980 mètres de dénivelé.

