Hiver austral : l'épisode de vent du 13 juin a battu des records

Ce mardi 25 juin 2024, Météo France revient avec un bilan des vents forts du 13 juin 2024 pour lesquelles les zones Nord, Ouest, Sud et Sud-Est ont été placées en vigilance vent fort orange. Des rafales qui ont battus les anciens records de l'hiver austral atteignant au minimum 102 km/h au Port et au maximum 140 km/h pour le Piton Maïdo (Photo : rb/www.imazpress.com)

Mardi 11 juin 2024 : la zone dépressionnaire se rapproche de Madagascar. Positionnée au tout départ à 3.000 mètres d’altitude, la zone s’enfonce au niveau de la grande île. La façade Est de la dépression initialement située vers les Seychelles et composée d’air chaud tropicalisé, va être aspirée vers le Sud.

Dès le mercredi 12 juin, cette dépression vient alimenter une nouvelle zone située dans les basses couches de l’atmosphère. Ces deux phénomènes dépressionnaires d’air déstabilisé et de dépression d’altitude, se situent alors entre La Réunion et Madagascar. Du côté du Sud et du Sud-Est des Mascareignes, les hautes pressions subtropicales se renforcent. Ce contraste entre hautes pressions au Sud-Est et basses pressions au à l’Ouest génère un renforcement des vents de secteur Est à Nord-Est sur les Mascareignes dans la soirée du 12 juin.

Le jeudi 13 juin : le point d’orgue est atteint dans la matinée. Il survient lorsqu’un minimum dépressionnaire d’origine subtropicale se forme à l’Ouest de La Réunion dans la zone des basses pressions, accentuant la différence de pressions entre l’Ouest et l’Est des Mascareignes.

Des vents forts subviennent alors sur le littoral et les hauts de l’île, accentués en raison de l’exposition au vent ou du relief. On recense au cours de cette journée des records de rafales de vents pour un hiver-austral :

- Petite-France : 122 km/h d'Est. L’ancien record étant de 88 km/h le 29 août 2021,

- Cilaos : 120 km/h d'Est-Nord-Est. L’ancien record étant de 86 km/h le 29 août 2001,

- Plaine des Cafres : 105 km/h de Nord-Est. L’ancien record étant de 86 km/h le 14 mai 2014. Les 12, 13 et 14 juin battent l'ancien record d'un mois de juin (72 km/h)

- Le Baril : 102 km/h d'Est-Nord-Est. L’ancien record étant de 79 km/h le 12 septembre 2003,

- Le Port : 102 km/h de Nord-Est. L’ancien record étant de 101 km/h le 24 juillet 1996,

- On peut aussi ajouter Piton Maïdo avec 140 km/h d'est. L’ancien record étant de 105 km/h le 20 septembre 2022, mais la station n'est pas représentative des zones habitées ou agricoles.

Dans la soirée, le minimum s’évacue vers le sud du territoire et emmène dans son sillage les vents les plus forts qui ne seront plus qu’un mauvais rêve au matin du vendredi 14 juin. Mais les températures nocturnes ont été particulièrement fraiches pour un mois de juin avec quelques précipitations dans le Nord et l’Est de l’île.



www.imazpress.com/redac@ipreunion.com