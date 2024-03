Huguette Bello, présidente de la Région Réunion annonce être candidate aux élections européennes de 2024

Ce samedi 16 mars 2024, lors du grand meeting de campagne de La France Insoumise (LFI) à Villepinte, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, annonce sa candidature aux élections européennes de 2024. Elle figurera ainsi sur la liste de ce parti politique. Les élections européennes se dérouleront le dimanche 9 juin 2024, visant à élire les 720 députés des Vingt-Sept, parmi lesquels figurent 81 représentants français (photo Sly/www.imazpress.com)

"Je prendrai toute ma part pour porter haut la liste de Manon Aubry et de Younous Omarjee", annonce-t-elle.

Ce qui nous unit c’est notre appartenance à la vraie gauche ! Celle qui n’a pas trahi, qui n’a pas abandonné les classes populaires.



"Je prendrai toute ma part pour porter haut la liste de Manon Aubry et de Younous Omarjee"

La présidente de la Région s'est exprimée dans un discours : "je remercie Jean-Luc Mélenchon de permettre à la présidente du parti pour La Réunion de pouvoir s'exprimer.

"J'adresse une belle pensée à notre camarade parlementaire européen, le Réunionnais Younous Omarjee, mon frère d'armes. Younous, dont je salue l'ampleur et la qualité du travail qu'il a accompli. Il a fait entendre la voix des régions ultramarines au Parlement européen, afin que les politiques européennes soient les plus adaptées à la réalité de nos bassins maritimes et aux projets que nous menons dans nos territoires."



