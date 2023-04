Incendie de la Marina : les familles de victimes attendent toujours des réponses

Plus d'un an après l'incendie de l'immeuble SIDR La Marina, à Saint-Denis, des proches des victimes ont été reçues par la juge d'instruction en charge du dossier. Michaël Nimphort, ex-mari et père de quatre des cinq victimes de l'incendie, a notamment été reçu, en compagnie de sa fille. L'association des victimes de l'incendie dénonce la lenteur de l'instruction (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

"On est toujours en colère parce que jusqu'à maintenant on n'a pas de réponses. On est dans l'attente et c'est compliqué. On ne vit plus, on survit depuis le 13 décembre" a confié Michaël Nimphort à nos confrères de Réunion la 1ère.



Alors que l'incendie s'est produit il y a désormais un an et demi, aucune interpellation n'a été effectuée.



L'association des victimes réclame par ailleurs une enquête sur les délais d'intervention du SDIS. "On va demander qu'une instruction soit ouverte sur la sécurité incendie de l'immeuble, et sur la façon dont étaient organisés les secours" a confirmé à la 1ère Mme Marie Mescam, avocate des 17 parties civiles. Elle souhaite qu'un deuxième procès soit tenu pour "homicide involontaire".

Pour rappel, cinq personnes sont décédées dans un incendie qui a éclaté dans un immeuble de Montgaillard (Saint-Denis) dans la nuit du 13 décembre 2021. Parmi les victimes, Lucie Hoarau et trois de ses enfants. La cinquième victime était aussi un enfant. Le feu s'est déclaré d'un canapé présent au bas de l'immeuble. Les flammes se sont très rapidement propagées par les coursives en bois. Une centaine d'appartements ont été touchés.

Plus de 300 personnes ont été évacuées par les pompiers qui ont lutté toute la nuit contre le sinistre. 15 personnes ont été sauvées des flammes de justesse. Huit habitants ont été hospitalisés.

