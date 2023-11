Sport : installation de la conférence régionale et de la conférence des financeurs

La conférence régionale du sport et la conférence des financeurs du sport à La Réunion ont été installées ce 30 octobre en préfecture, sous la présidence de Christine Torres, sous-préfète chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse auprès du préfet de La Réunion, en présence de monsieur Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du sport. Le président, Olivier Fort, et le vice-président, Claude Villendeuil, de ces deux nouvelles instances ont été élus pour un mandat de 5 ans. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo)

La conférence régionale du sport à La Réunion devra, dans un premier temps, élaborer un diagnostic territorial approfondi, qui permet d’identifier les points forts et d’éventuelles carences en matière de sport sur le territoire. Des carences qui pourront donner lieu à des mesures correctives prioritaires dans le cadre du projet sportif territorial. Ce dernier sera construit avec l’ensemble des acteurs, tous fédérés autours de priorités partagées pour le développement du sport à La Réunion.



La conférence des financeurs du sport, quant à elle, émet des avis concertés sur le financement des projets les plus structurants, en adéquation avec la stratégie et les orientations du projet sportif territorial adoptés préalablement par la conférence régionale du sport.



- La réforme de la gouvernance du sport en France -

En septembre 2017, l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris pour 2024 a été le déclencheur d’un mouvement de réforme du sport français. C’est dans cet objectif que l’Agence nationale du sport a été instituée, par la loi du 1er août 2019.

Cette instance incarne la nouvelle gouvernance partagée du sport associant un ensemble d’acteurs intervenant dans le champ sportif, issus de différents horizons et réunis au sein de 4 collèges : ceux de l’État, des collectivités locales, du mouvement sportif et du monde économique et social. En déclinaison de ce nouveau mode de gouvernance créé à l’échelon national, deux nouvelles instances aux rôles complémentaires ont été instituées au sein de chaque région métropolitaine et territoire ultra marin : il s’agit de la Conférence régionale du sport et la Conférence des financeurs du sport.