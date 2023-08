Jeux des Îles de l'Océan indien : c'est le grand jour…

Tic tac, tic tac… ça y est, le jour de l'ouverture de la 11ème édition des Jeux des Îles de l'Océan indien est enfin arrivé. Dans quelques heures, la cérémonie d'ouverture lancera officiellement cette compétition qui a eu lieu cette année à Madagascar jusqu'au 3 septembre. En tout, 452 athlètes Réunionnais vont défendre les couleurs de leur région.

Tananarive – la capitale malgache – est en effervescence depuis plusieurs jours. Derniers coups de pinceaux, dernières préparations… tout est (normalement) prêt pour ce grand jour.

Pour le président du Coji, ministre de la jeunesse et des sports à Madagascar, André Haja Resampa, "l'État malgache sera à la hauteur des normes requises et donc de ses engagements".

- Une cérémonie de grande envergure -

Ce soir, aura lieu la cérémonie d'ouverture, marquée par l'arrivée de la flamme et l'embrasement de la vasque du stade Barea.

Effets spéciaux et pyrotechniques, projections immersives, mapping, lasers, drones… Plus de 4.213 figurants vont montrer aux îles "la particularité" de Madagascar", explique l'Express de Mada. Plusieurs artistes locaux se produiront sur scène.

Parmi les délégations qui défileront et donc concourront – en plus de La Réunion – Maurice, Madagascar, Mayotte, les Comores, les Seychelles et les Maldives.

Alizée Morel, nageuse réunionnaises et Mathéo Gilbert Galard, para-athlète en athlétisme seront nos portes drapeau.

Après le défilé des délégations, le président du COJI, le ministre de la Jeunesse et des sports Haja André Resampa, ouvrira le bal, suivi du président du Conseil international des Jeux des iles, Antonio Gopal, et le chef de l’État, Andry Rajoelina, ouvrira officiellement les JIOI.

"Le discours du chef de l’État est très attendu, car ce sera une occasion pour lui de montrer que, malgré le démarrage tardif des travaux de rénovation de la totalité des infrastructures sportives, tout est prêt au jour J avec la volonté et le miracle à la malgache", notent nos confrères.

- 452 athlètes, 19 disciplines…

452, c'est le nombre d'athlètes péi qui vont représenter La Réunion, le tout dans 19 disciplines (et ce, alors qu'au départ, ils devaient être 800).

Athlétisme et handisport, basket 5x5 et 3x3, boxe, badminton, tennis de table, football, cyclisme, natation et handisport, haltérophilie, handball, judo, lutte, rugby à 7, karaté, pétanque, tennis, volley, kickboxing ettaekwendo sont les sports représentés. Voici d'ailleurs le calendrier des compétitions.

Arbitres, officiels, staff médical et bénévoles… en tout, plus de 700 membres composent l'équipe Club Réunion.

- Et plusieurs couacs -

Si finalement cette année les JIOI partent sur 19, ce ne fut pas gagné. la base à 24, puis 17, puis 19, le nombre de disciplines autorisées à souvent variés.

Le logement aussi a été une source d'inquiétude pour la délégation Réunion. Si à la base, chacun devait être regroupé dans un seul et même hôtel, l'idée a été abandonnée.

De même côté infrastructures – pendant longtemps et même jusqu'à la dernière minute, rien n'était tout à fait prêt, laissant les ligues et comités dans l'incertitude. Lors d'une conférence de presse, Claude Villendeuil le disait, "les travaux ont commencé mais on n'est pas persuadé que ça sera dans des conditions les plus modernes possible, même si on est persuadé que les sites seront opérationnels."

Seize fédérations malgaches avaient d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme sur le manque de matériels et les infrastructures inachevées. Face à cette situation, la coopération régionale s'est alors organisée. "On travaille à les aider au maximum pour pouvoir les doter du matériel qu'il faut pour assurer les compétitions", disait Claude Villendeuil, président du Comité régional olympique et sportif de La Réunion.

Il y a eu tellement de points incertains que même des présidents de ligue se posaient la question de savoir si oui ou non ces jeux auraient lieu.

- Malgré les couacs… la fête sera là -

Ce qui est sûr, c'est que durant cette semaine sportive, les sept îles de l'Océan indien vont concourir pour essayer de s'adjuger la première place et recueillir le plus de médaille.

"Il faut dédramatiser, cette fête du sport sera conviviale, c'est cela qu'il faut retenir", notais Claude Villendeuil.

Mais qu'on ne s'y tienne, La Réunion lé là et saura montrer de quoi elle est capable.

