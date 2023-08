Jeux des Îles : La Réunion connaît ses premiers adversaires

Dans deux semaines, le 25 août 2023, débuteront les Jeux des Îles 2023 à Madagascar. Et si cette compétition est pour l'heure faite d'incertitudes, les tableaux par poule des différentes disciplines pour les sports collectifs sont eux connus. Ils ont été dévoilés de mercredi 9 août 2023, à l'issue d'un tirage au sort. Basket, foot, handball, rugby, volley… La Réunion connait donc ses premiers adversaires (Photo d'illustration :rb/www.imazpress.com)

Basket 5x5 Dames

- Poule A : Madagascar, Comores, Mayotte, Maurice

- Poule B : La Réunion, Maldives, Seychelles

Handball Dames



- Poule A : Madagascar, Seychelles, Comores, Maurice- Poule B: La Réunion, Maldives, Mayotte

Handball Hommes



- Poule A : Madagascar, Comores, Maldives, Maurice- Poule B: La Réunion, Seychelles, Mayotte

Rugby à VII Dames



Poule Unique : Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte

Rugby à VII Hommes



Poule Unique : Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte

Toutes les compétitions auront lieu à Antananarivo. À noter que pour le basketball 5X5 et le basketball 3X3, les matchs sont prévus se jouer respectivement au Palais des sports et de la culture à Mahamasina ainsi que sur le Parking haut du Palais des sports et de la culture de Mahamasina et au Stade Barea Mahamasina, du 26 août au 2 septembre 2023.

Pour le handball, les rencontres se dérouleront au gymnase du complexe sportif de Vontovorona et au Palais des sports et de la culture de Mahamasina, du 26 août au 2 septembre.

Pour le volley-ball, les matchs se dérouleront du 26 août au 2 septembre au gymnase d’Ankatso et au Palais des sports et de la culture de Mahamasina.

Les matchs de football se joueront du 24 août au 2 septembre au stade Barea Mahamasina et au stade Elgeco Plus By Pass.

Enfin, pour le rugby à 7, les rencontres se dérouleront au stade Maki Andohatapenaka et au Stade Barea Mahamasina, les 1er et 2 septembre.

