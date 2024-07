JO-2024 : 8 médailles en une journée pour la France, dont deux en or

La journée de lundi 29 juillet 2024 a été marquée par une pluie de médailles d'argent pour la France et deux médailles d'or. Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom et a obtenu la troisième médaille d'or de la France. La finale de sabre a opposé deux Françaises : Manon Apithy-Brunet, en or, et Sara Balzer en argent. Victor Koretzky a pris la médaille d'argent du VTT cross-country, battu par le Britannique Tom Pidcock. Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois ont décroché l'argent du concours complet d'équitation, tandis que Joan-Benjamin Gaba s'est incliné en finale de judo face à l'Azerbaïdjanais Hidayet Heydarov. La judoka Sarah Léonie Cysique a elle obtenu le bronze.

- Doublé français au sabre -

C'est une finale 100% française qui s'est tenue pour l'épreuve féminine de sabre. Manon Apithy-Brunet a décroché l'or face à sa compatriote Sara Balzer, qui termine sur la deuxième place du podium. La numéro 5 mondiale et médaillée de bronze en individuel à Tokyo en 2021, a dominé (15-12) Sara Balzer, et devient la première championne olympique de sabre française.

- Nicolas Gestin champion olympique de canoë slalom -

Nicolas Gestin est devenu, à 24 ans, champion olympique de canoë slalom sous les yeux de Tony Estanguet, patron du comité d'organisation de Paris-2024 et lui même médaillé d'or à trois reprises (2000, 2004, 2012).

Avant l'or olympique, il a remporté à deux reprises le titre mondial des moins de 23 ans, en 2019 et 2021. Ce Breton, originaire de Quimperlé, a rejoint le circuit mondial seniors et fini la saison 2022 avec le statut de N.1, avant de remporter l'argent aux Mondiaux l'année suivante.

- Une belle médaille d'argent pour Joan-Benjamin Gaba -

Joan-Benjamin Gaba s'est incliné en final face au numéro 1 du judo mondial Hidayet Heydarov après un magnifique combat. Inconnu du grand public, le judoka français que personne n'attendait a vécu une journée mémorable chez les -73 kg, conclue avec un titre de vice-champion olympique.

L'athlète de seulement 23 ans décroche la 14e médaille pour la France, lors de cette première participation à des Jeux olympiques. De quoi placer de grands espoirs en lui pour les prochains JO.

- Des chevaux d'argent -



Emmenée par Karim Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois, l'équipe de France a décroché la médaille d'argent du concours complet d'équitation. Déjà deuxièmes après le cross dimanche, les Français n'ont pas réussi à refaire leur retard sur les Britanniques lors du saut d'obstacle."C'est génial, je suis le plus heureux", a réagi Laghouag, le vétéran de l'équipe, âgé de 48 ans.

- Victor Koretzky doit se contenter de l'argent -

Le Français Victor Koretzky a pris la médaille d'argent du VTT cross-country aux Jeux olympiques de Paris derrière le Britannique Tom Pidcock, qui conserve son titre après une folle remontée suite à une crevaison.

C'est la dixième médaille pour la France à l'issue d'une course complètement folle, marquée par la remontée de la star britannique, et un final haletant sur la colline d'Elancourt.

Les deux hommes, qui se rendaient coup sur coup dans le dernier tour, étaient seuls en tête dans les dernières hectomètres lorsque Pidcock est passé devant sur une manoeuvre osée, avant de franchir la ligne sous les huées du public français.

- L'argent par équipe au tir à l'arc, une première depuis 1972 -

Les archers français Baptiste Addis, Thomas Chirault et Jean-Charles Valladont sont devenus vice-champions olympiques par équipes. Battus en finale par les intouchables Sud-Coréens 5 à 1, ils apportent une 11e médaille à la délégation française dans ces Jeux.

Il s'agit de la première médaille pour le tir à l'arc masculin tricolore par équipe aux JO depuis l'apparition au programme de cette discipline sous sa forme actuelle, en 1972.

- Sarah Léonie Cysique en bronze -

Après une cruelle défaite en demi-finale, la judoka Sarah Léonie Cysique a finalement obtenu le bronze, apportant la 12e médaille de ces JO à la délégation française. La vice-championne olympique de Tokyo s'est imposée face à la Géorgienne Liparteliani, battue par ippon après deux minutes de combat.

www.imazpress.com avec l'AFP