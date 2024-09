Journée mondiale de l'alzheimer : lancement de la deuxième édition des entretiens

La Fondation Recherche Alzheimer organise la deuxième édition des Entretiens Alzheimer Île de la Réunion le vendredi 29 novembre à Saint-Denis et le samedi 30 novembre au Tampon de 14h à 17h30. Suite à l’engouement et la forte mobilisation des réunionnais lors de la 1e édition en 2022 (avec plus de 400 participants) ces conférences sont gratuites et ouvertes au grand public. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui 1.000.000 de Français, dont 10.000 cas recensés sur l’Île de La Réunion. Cette conférence gratuite et ouverte au grand public a cette vocation spécifique d’apporter des réponses sur le plan scientifique, de rassurer sur l’état des recherches et d’apporter des réponses de terrain concrètes pour aider les patients à travers leurs proches, leurs aidants. Elle permet ainsi de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre la maladie.

Organisés avec le soutien du Crédit Agricole Réunion-Mayotte, du groupe CRC (Caisses Réunionnaises Complémentaires), d’Antenne Réunion, de France Alzheimer La Réunion, du groupe Exsel et du Département de La Réunion, les Entretiens Alzheimer sont une occasion unique de rencontrer les experts nationaux et locaux pour faire le point sur les avancées de la recherche, sur les différentes étapes du diagnostic, la prise en charge précoce et la prévention de la maladie d’Alzheimer.

En organisant ces rencontres à l’Île de La Réunion et dans 12 régions hexagonales, la Fondation Recherche Alzheimer souhaite sensibiliser et mobiliser pour donner un nouvel élan à la recherche médicale.

Pour participer : Gratuit sur inscription sur le site (dans la limite des places disponibles) ou par téléphone au : + 262 693 62 73 89