Julia Drouot et Saint-John en concert au Bisik

Le vendredi 5 avril 2024, le Bisik annonce que Julia Drouot et Saint-John seront à l'affiche à la salle de spectacle. Au programme : pop-électro et retour aux années 80. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Bisik/Jerôme Ghern

Le vendredi 5 avril le Bisik vous embarque pour une croisière rythmée en compagnie de Julia Drouot et Saint-John ! Au programme : pop-électro séduisante et retour aux années 80 réjouissantes.

La soirée démarre avec Julia Drouot, qui nous vient directement de Paris et qui s’inscrit dans la lignée des artistes de caractère marquant les esprits par la force de son univers. Elle sublime ses chansons à texte de notes de piano qu’elle mêle aux nappes électro et nous livre sa voix sans artifice. Pop léchée, souffles électro, voix de velours et tirage de langue, Julia Drouot évite les "faux raccords" qu’elle décrit joliment dans son titre "Corps à corps", un poème sur les tourbillons amoureux, les regards absents et les "corps à corps perdus". Loin d’être classique, elle se révèle en douceur pour notre plus grand bonheur.



Des Mélopées pop-électro à savourer dans l’intimité du Bisik pour un premier concert à La Réunion, avant que la croisière s’amuse en compagnie de Saint-John, groupe explosif d’un tout autre tonneau !



La soirée se poursuivra en effet en big band avec Saint-John, un groupe composé d’un équipage de huit musiciens qui nous transporte dans les années 80 avec l’ambition de faire danser le Bisik. Avec leur album “Acid Love” dont les compositions originales font honneur à la soul, au funk et à l’acid jazz des années 80 et 90 ils nous embarquent sur leur “Love Boat”.



Une bande de joyeux gabiers qui nous feront vibrer aux rythmes des vents, des cuivres et du groove pop et disco, le tout porté par la voix magnifique de la chanteuse Fred. ”Acid Love” est un voyage dans le temps, une traversée en terre inconnue qui nous transporte, créée spécialement pour faire bouger le public ; Time to disco ! N’hésitez pas à nous rejoindre pour cette soirée qui s’annonce magique à bord du Pacific Princess où, vous le savez, l’amour finit toujours par triompher !

- Bios express -



Julia Drouot : Julia Drouot a étudié la musique de chambre, ou comment concevoir l’intimiste dans l’ensemble au conservatoire. C’est dans son home studio qu’elle compose ses pièces pour cordes sensibles. Après des études de musicologie et 4 singles au fil de l’eau, Julia Drouot décide finalement qu’elle chanterait après une carrière dans le marketing. Elle rentre en studio en novembre 2023 pour enregistrer son premier EP 5 titres, intitulé “Le Départ” dont la sortie est prévue à l’automne 2024. Julia Drouot s’inscrit dans la lignée des artistes de caractère, à fort univers, les Emily Loizeau, Emilie Simon, Jeanne Cherhal, Agnès Obel, Keren Ann… À découvrir absolument.

Saint John : les mélodies de Saint-John sont fabriquées à La Réunion depuis 2003 invitant à une expérience scénique et musicale festive. L’album “Acid Love” enregistré à La Réunion, au MDC Studio de Saint-Louis, aux côtés de l’acteur Christopher McDonald perpétue la tradition des prises de son “live” de la fin des années 70 avant d’être mixé à Paris au studio La Fugitive. Distribué par la maison de disques Believe Digital, l’album est sorti le 31 mars 2023, sur toutes les plateformes numériques de téléchargement légal et de streaming.