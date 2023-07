L'association Chanvre Réunion organise une nouvelle journée d'information

Suite au succès de l'édition précédente, l'association Chanvre Réunion annonce l'organisation de la prochaine journée d'informations et d'échanges : "Se diversifier avec le chanvre à fleurs". Elle aura lieu le 26 août 2023.

"Culture sans intrant, avec une fertilisation limitée, le chanvre réagit particulièrement bien à la maîtrise des techniques de production de base. L’élargissement des débouchés, l’évolution de la réglementation font du chanvre une culture avec un potentiel de développement intéressant" indique l'association.



- Objectifs de la journée -



A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

- Comprendre les enjeux liés à la réglementation de la culture du chanvre à fleurs,

- Préconiser les techniques culturales clés,

- Comprendre l’organisation et la complexité de la filière.



Contenu :

- La filière chanvre,

- Cadre réglementaire

- Les principaux éléments de la physiologie du chanvre,

- Semences et variétés

- Itinéraires techniques simplifiés

- Les spécificités de la culture,

- Séchage et autres interventions post récolte,

- Marchés, débouchés



Méthodes :

Exposés en salle, échanges et débats

Test d’acquisition de connaissance

Questions-réponses, exercice d’application, …



Inscriptions sur hello asso en cliquant sur ce lien.