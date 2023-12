Le nord, l'est et le sud-est placés en vigilance jaune fortes pluies/orages ce mardi

Le nord, l'est et le sud-est de La Réunion seront placés en vigilance jaune fortes pluies/orages ce mardi 19 décembre 2023 en cours de matinée et dans l'après midi. (Photo photo vs/www.imazpress.com)

"Au lever du jour des nuages tutoient les côtes allant du Port à Sainte Rose en passant par saint Denis avec quelques averses possibles. Au fil des heures ces averses se montrent un peu plus significatives et intéressent plus franchement ces régions. Dans Mafate, Salazie et sur les Plaines les éclaircies s'effacent . Plus au sud, le ciel se montre clément mais cela ne va durer" détaille Météo France.



"Vers la mi-journée, les nuages deviennent également menaçants sur la moitié Sud avec des averses sur Cilaos, la région du Volcan et du tampon. L’après-midi pas d’amélioration à attendre, le ciel reste menaçant et les éclaircies éphémères et ce, sur la majeure partie de l’île. Les averses se montrent plus soutenues sur la moitie Sud avec de bons cumuls attendus (approximativement au sud d'une ligne Saint Leu Saint Benoit) . Un coup de tonnerre peut par moment se faire attendre. La prudence près des ravines est de mise" ajoute le centre météorologique.