Ce mardi 14 mai 2024, Matante Rosina ouvre les volets de sa chambre et découvre un temps maussade. La pluie est au rendez-vous dans l'est. Les hauteurs de l'est sont également touchées. Dans les autres régions de l'île, le soleil essaie de s'accrocher tant bien que mal. Il pourrait perdre la partie dans l'après-midi. L'alizé souffle en rafales et peut atteindre les 60 km/h sur Saint-Denis. (photo rb/www.imazpress.com)