Logement : l'État l'assure, l'ensemble des sinistrés du social seront relogés

Plus de 900 personnes se sont dirigées vers les centres d’hébergement pour se mettre à l’abri pendant le passage du cyclone Garance. Si à l'heure actuelle, une cinquantaine de personnes restent en centre, d'autres ont pu regagner leur domicile ou trouver une solution alternative d’hébergement. Mais alors que les trois derniers centres devraient fermer prochainement, l'État l'assure, l'ensemble des sinistrés du social seront relogés (Photo : www.imazpress.com)

"Quand on propose aux personnes de sortir d'un centre d'hébergement, on propose à celle ne pouvant pas aller chez leurs proches, une nuitée hôtelière ou d'aller dans un gîte", explique Arnaud Pouly, directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

Mais à terme, "toutes ces familles ont besoin d'être relogées". Écoutez.

- Des solutions de relogement temporaires proposés par les bailleurs sociaux -

Raison pour laquelle il y a "des propositions de logements sociaux temporaires de quelques mois en attendant que le logement de ces familles soit réhabilité via des baux précaires", ajoute Arnaud Pouly.

Les bailleurs font également des propositions de relogement sur le long terme pour les personnes ayant besoin d'un logement social, qu'elles "viennent du social ou du privé - mais étant éligibles à un logement social -", précise-t-il.

"Il y a une mobilisation forte pour que tous les logements sociaux disponibles puissent être loués prioritairement à ceux qui ont été sinistrés dans le cadre du cyclone", assure-t-il. Écoutez.

Hormis les centres sociaux, l'État coordonne ces acteurs en lien aussi avec le SIAO (Service intégré d'accueil et d'orientation ou 115) "qui s'occupe de mettre en place une liste de personnes en grande difficulté pour faire le lien avec les bailleurs quand on peut avoir des logements sociaux disponibles dans d'autres communes".

- Les CCAS, un appui non négligeable pour les sinistrés -

Il y a également un travail mené par les "communes et les CCAS avec des propositions en lien avec les bailleurs sociaux". Toutefois, l'État reconnait que parfois "les CCAS sont à court de logements et dans ce cas-là nous avons fait des propositions pour aller vers des centres de vacances".

Tout cela "sur du court ou moyen terme".

Les CCAS qui accompagnent les ménages pour "mobiliser les assureurs qui peuvent prendre en charge l'hébergement temporaire". "L'idée est de ne laisser aucune personne sans solution", précise Arnaud Pouly.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com