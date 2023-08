L’orange football club redémarre pour une deuxième édition

Jusqu’au 26 novembre 2023 sur l’ensemble du territoire de La Réunion, la Ligue réunionnaise de football et Orange, organisent le tournoi de football Orange Cup. Cet événement éducatif et sportif en faveur des licenciés LFR de 9 à 10 ans, s’inscrit dans un système de valorisation du programme éducatif fédéral et du lancement d’un nouveau dispositif au service des clubs de La Réunion. L’équipe gagnante sera récompensée par un voyage dans l’Hexagone autour d’une rencontre du championnat de ligue 1. Ci-dessous le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

Depuis août 2022, la Ligue Réunionnaise de Football et Orange ont présenté une nouvelle épreuve éducative et sportive en faveur des licenciés LRF de 9 et 10 ans : l’Orange CUP. Une épreuve innovante où l'éducatif prend autant de place que le sportif.

L’an dernier, 142 équipes de l’île ont participé à ce tournoi.

Ce challenge s’inscrit dans un système de valorisation du Programme Éducatif Fédéral et du lancement d’un nouveau dispositif au service des clubs de La Réunion.

Fort de son succès l’an passé avec plus de 600 enfants sensibilisés à l’éducation du numérique, Orange, La LRF et Frenchbee lancent ce samedi 26 aout la 2ème session de l’Orange cup.

- Qu’est-ce que l’Orange Cup ? -

Cette épreuve éducative et sportive comme nulle part ailleurs. La Ligue Réunionnaise de Football et Orange travaillent main dans la main pour cette nouvelle compétition.

La volonté d’Orange d’accompagner les clubs de football amateur et de sensibiliser le plus grand nombre de licenciés à l’éducateur à l’éducation au numérique ainsi que la volonté de La Ligue Réunionnaise de Football de mettre en œuvre dans les clubs le Programme Éducatif Fédéral de la FFF, ont donné naissance à cette nouvelle épreuve innovante où l’éducatif prend autant de place que le sportif.

Qui est concerné ?

Les jeunes garçons et filles de 9 et 10 ans licencié (e)s dans les clubs de football affiliés à la Ligue Réunionnaise de Football.

Quand et où ?

Du 26 août au 26 novembre 2023 sur l’ensemble du territoire de La Réunion.

L’Orange Cup se joue en 3 phases

• Phases de poule (12 poules géographiques).

• Quatre phases finales de secteur au mois d’octobre.

• Une finale le 19 novembre 2023.

Seules les équipes qui auront fait au minimum quatre actions PEF pendant la phase de poule seront qualifiées pour les finales secteurs.

- Les vainqueurs iront en France hexagonale en mars 2024 -

Les organisateurs de cette épreuve unique proposent une dotation inédite cette année encore. Aussi, la Ligue Réunionnaise de Football, French Bee et Orange se sont associés afin que l’équipe gagnante de la finale régionale du 19 novembre 2023 se voit récompensée par un voyage dans l’hexagone exceptionnel autour d’une rencontre du championnat de ligue 1.

A cette occasion, les enfants pourront rencontrer des professionnels du football et avoir la chance de participer à une séance de tirs aux buts sur le terrain à la mi-temps. Un souvenir inoubliable pour les enfants réunionnais de l’équipe victorieuse du tournoi.

Selon Yves Etheve Président de la Ligue Réunionnaise de Football:

" Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier du partenariat avec Orange et French Bee. Cela permet à nos jeunes licenciés de pouvoir de bénéficier d’une épreuve éducative et sportive sur mesure. Que dire de la récompense finale, C’est exceptionnel ! Merci à nos partenaires de donner la possibilité de pouvoir assister à un match de très haut-niveau. Nous manquons de référence de haut-niveau de par notre éloignement, ce genre de séjour va permettre de susciter des vocations chez nos jeunes licenciés. "



Karine Bonnal, Responsable commerciale du marché Réunion de French Bee, déclare : "Nous nous réjouissons du renouvèlement de la participation de French bee à ce challenge à la fois sportif et éducatif. French bee confirme encore sa volonté de contribuer à l'ouverture du ciel des réunionnais en élargissant leurs horizons et en facilitant leurs déplacements et ce dès le plus jeune âge. L’Orange CUP U10 est un événement important pour les jeunes réunionnais et c'est avec une grande fierté que French Bee transportera en France hexagonale l'équipe gagnante en mars 2024 !"

Pour André Martin, directeur d’Orange Réunion Mayotte :

"Cette épreuve éducative et sportive vient réaffirmer l’étroite collaboration que nous entretenons avec le monde du football amateur depuis plusieurs années. Nous sommes fiers de pouvoir partager des valeurs chères à Orange, tel que le collectif, la solidarité et la sensibilisation au numérique qui sont fortement mises en avant durant cette compétition.

Merci à nos partenaires, La Ligue Réunionnaise de Football et French Bee, qui nous permettent de redémarrer cette saison en beauté et d’accompagner l’équipe victorieuse en France hexagonale. Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir apporter aux enfants une expérience sans pareille autour de leur passion."