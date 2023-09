La double épidémie de grippe et de gastro-entérite continue à La Réunion. En Semaine 38, du 18 au 24 septembre 2023,les passages aux urgences et le taux de positivité sont restés stables concernant la grippe. Une hausse des passages aux urgences et des hospitalisations chez les enfants de moins de 5 ans ont été notées concernant la gastro-entérite. Nous publions le communiqué de Santé Publique France ci-dessous (Photo d’illustration rb/www.imazpress.com)

Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était stable en S 38 comparé à la semaine précédente 38 passages aux urgences en S 38 contre 37 passages en S 37.

Les hospitalisations étaient légèrement à la hausse avec 8 hospitalisations en S 38 vs 5 en S 37 Les personnes âgées de moins de 15 ans représentaient 34% des passages aux urgences pour syndrome grippal en S 38.

La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible et représentait seulement 1% de l’activité totale.

La surveillance virologique identifie une circulation majoritaire de grippe de type A(H 3 N 2). Le taux de positivité était stable en S 38 avec 30% des tests positifs pour les virus grippaux en S 38 contre 28 en S 37 témoignant d’une circulation virale sur le territoire réunionnais.

Compte tenu des éléments épidémiologiques et virologiques, La Réunion est en épidémie de grippe avec à ce stade un impact sanitaire limité.

- Epidémie de gastro -

En S 38 les passages aux urgences pour motif de gastro entérite étaient stables comparés à la semaine précédente L e nombre de passages aux urgences pour motif de gastro entérite tous âges était de 135 passages en S 38 contre 132 la semaine précédente.

Le nombre d’hospitalisations était en revanche à la hausse avec 23 hospitalisations en S 38 vs 15 en S 37.

Chez les enfants de moins de 5 ans, l es passages aux urgences pour motif de gastro entérite étaient en augmentation n= 93 comparés à la semaine précédente n= 81. Les hospitalisations après passage étaient également en augmentation en S 38 avec 17 hospitalisations vs 11 en S 37.

En S 38 la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro entérite était de 14 6 vs 13 6 la semaine précédente.

La Réunion est dans un contexte d’épidémie de gastro entérite.

- Les cas de bronchiolite stables -

L es passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient stables avec 38 passages aux urgences en S 38 comme en S 37.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était légèrement en diminution en S 38 avec 15 hospitalisations versus 18 en S 37.

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 10,2% en S 38 contre 10,7% en S 37.

Concernant la surveillance virologique, aucun VRS n’a été identifié en S 38 vs 1 en S 37.

La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite malgré une hausse régulière mais contenue des indicateurs sanitaires