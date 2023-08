La Karavane du bel âge revient à Saint Leu

L’évènement dédié aux séniors la Karavane du bel âge est de retour à Leu mercredi 30 août 2023. Pour l’occasion les gramounes sont attendus de 8h à 16h dans le parc du 20 décembre de Saint-Leu. Au programme : ateliers beauté et bien-être, activités ludiques, mobilité ou encore pique-nique. Ci-dessous le communiqué ( Photo: illustration sly/www.imazpress.com) (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Organisé par l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale (UDCCAS), en partenariat avec le Groupement d'Intérêt Public - Service d'Aide aux Personnes (GIP-SAP Réunion), le Département, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Saint-Leu, cet événement est spécialement dédié aux seniors réunionnais.

Rendez-vous le 30 Août, de 8h à 16h dans le Parc du 20 décembre, pour une journée placée sous le signe du sport, de la détente et de la prévention. “En Forme avec les Seniors", le ton est donné pour célébrer la vitalité et la joie de nos aînés.



Ateliers beauté et bien-être, activités ludiques, mobilité, accès au droit : les participants auront l'occasion de découvrir de nouvelles approches pour prendre soin de leur santé et de leur bien-être, le tout dans une ambiance conviviale et festive. A noter qu’il est recommandé de venir en tenue de sport.



Un pique-nique partage est prévu à midi : ramène zot gazon d’ri. Un après-midi dansant avec orchestre et DJ viendra pimenter ce gayar moment de partage avec nos seniors.



Renseignements & réservations au 0262 34 65 77 ou par mail secretariat.sappaph@mairie-saintleu.fr