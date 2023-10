Aïkido : un meeting international pour fête les 40 ans de la Ligue

Après le succès de l’édition 2019, la Ligue de La Réunion de aïkido FFAAA (aïkido aïkibudo kinomichi et disciplines associées), organise et accueille le 2ème meeting régional d’aïkido de l’Océan Indien du 7 au 14 octobre 2023. Des délégations de Maurice et d’Afrique du Sud participeront à l’évènement avec des démonstrations et des animations de stages (Photo Ligue d'aïkido)

Cette deuxième édition d meeting s’organise sous la forme d’une semaine de stage d’Aïkido du 7 au 14 octobre 2023 supervisée par Philippe Gouttard et Michel Erb, experts 7° Dan de la Fédération française d'aïkido, aïkibudo, kinomichi et disciplines associées et investis depuis plusieurs années dans le développement de la pratique à La Réunion.

Le samedi 14 octobre viendra poursuivre cette semaine sportive des démonstrations ouvertes au public et une cérémonie festive en l’honneur des 40 années de la Ligue de La Réunion de la FFAAA. A cette occasion, les représentants de la ligue remettront des distinctions aux enseignants et aux personnalités qui ont marqué l’histoire de la discipline sur territoire.

Enfin,le meeting donnera lieu au lancement d’une semaine de Portes Ouvertes dans tous les clubs d’Aïkido de la ligue entre le 16 et le 29 octobre 2023 avec des modalités facilitées pour découvrir la pratique.

- Une ligue créée en 1983 -

"Créée en 1983, la Ligue de La Réunion de la Fédération française d'aïkido, aïkibudo, kinomichi et disciplines associées (FFAAA) est un acteur majeur du développement de l’Aïkido sur notre territoire. Tous les présidents qui m’ont précédé ont oeuvré avec engagement et détermination pour que notre discipline soit dignement représentée" rappelle Yanis Hoarau, président de la ligue.

"Pour l’olympiade 2020-2024, cette responsabilité m’incombe en collaboration avec le Comité Directeur et le Collège Technique Régional. C’est avec passion que nous tous, bénévoles dans l’âme, transmettons notre discipline, ses valeurs, sa culture et son histoire au travers de nos cours, de nos stages et de nos démonstrations" écrit-il.

"L’Aïkido permet à chacun de s’épanouir sur le plan physique, mental et social. C’est pour cela que nous continuerons à agir tous ensemble pour son développement à La Réunion."

La Ligue de La Réunion de la FFAAA compte à ce jour près de 200 licenciés répartis dans les 7 clubs affiliés de l'île. La LRFFAAA est en charge de la promotion et du bon développement de la discipline sur l’ensemble de la région avec pour principales missions :

• Le soutien apporté aux clubs et de leur représentation auprès des autorités de tutelle ;

• La délivrance des passeports et des licences ;

• L’organisation des passages de grades Dan, des stages de perfectionnement technique et de professionnalisation ;

• La formation continue des cadres.

Pour assurer ses missions, la LRFFAAA est composée de plusieurs instances basées sur un fonctionnement représentatif et participatif des clubs et des adhérents.

Le Comité directeur : il est composé de 6 membres et se réunit régulièrement pour assurer la gestion courante de l’association, débattre des orientations jugées prioritaires, définir le calendrier, le choix des experts qui interviennent dans le cadre des stages, du contenu des écoles des cadres suivant les préconisations faites par le Collège Technique Régional (CTR), et de tout ce qui se rapporte de près ou de loin au bon développement de notre discipline au niveau régional.

Le Collège Technique Régional (CTR) : il est composé de 5 membres. Les activités menées au sein du CTR s’adressent à la fois aux enseignants, aux futurs enseignants ainsi qu’aux pratiquants qui souhaitent approfondir leurs connaissances de l’Aïkido. Les objectifs du CTR peuvent se décliner selon 3 champs de compétences différents : le champ pédagogique, le champ technique, le champ culturel, historique et social.

Les missions des membres du CTR comprennent des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement des pratiquants, de formation des cadres, d'organisation et de développement de la pratique de l'Aïkido au sein de la ligue LRFFAAA.

- Qu’est-ce que l’Aïkido ? -

"L’Aïkido est une discipline universelle qui peut être pratiquée à tout âge. Sur les tatamis, tous/toutes les pratiquant-e-s sont égaux/égales et portent la même tenue. Seule l’expérience accumulée au fil des années les distingue" détaille la FFAAA.

Cette discipline repose sur le placement, le déplacement, l’engagement des hanches tout en souplesse et en disponibilité. L’Aïkido est une discipline martiale adaptée à tous les publics.

L’Aïkido repose sur trois grandes valeurs :

• L’harmonie. L’Aïkido est un art martial sans compétition qui permet de se construire dans la pratique avec l’autre ;

• Le rapprochement des participant-e-s. Uni-e-s dans la pratique, les aïkidokas sont tous/toutes à la même école : celle de la tolérance et de la solidarité ;

• Le respect. Plus qu’un art martial, l’Aïkido est un art de vivre. Il invite au respect de soi et des autres.

"L’Aïkido n’est pas un moyen pour apprendre à se battre. Il s’inscrit dans un système d’éducation corporelle, mentale et sociale cadré par l’étiquette et les valeurs morales qu’il véhicule. Il permet de se préparer autant physiquement (souplesse, rapidité, gainage), mentalement (rester calme en toutes circonstances) que techniquement (respecter la Distance de sécurité, trouver l’ouverture, se placer, gérer plusieurs attaques simultanées) à l’éventualité d’attaques de toutes sortes (et pas seulement des attaques codifiées)" rappelle la ligue.

Conformément à cette logique, il n’existe donc pas de compétition. "Dépassant l’aspect sportif, l’Aïkido, essentiellement basé sur une philosophie de non-violence a pour objectif d’améliorer les relations entre les personnes en favorisant le développement harmonieux de chacun. Son objectif n’est pas la destruction de l’adversaire, ni même la dissuasion par la crainte, mais au contraire, un échange d’énergie propre à désamorcer l’agression et à évacuer la situation de conflit" détaille la ligue.

