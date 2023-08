La Réunion double championne de France en beachtennis

Les championnats de France de beachtennis 2023 se sont achevés ce samedi 26 août 2023 à Palavas les Flots dans l'Hérault. La Réunion remporte deux beaux titres. Deux titres de champion de France en junior et en sénior (Photo : Beach tennis France)

La Réunion remporte deux beaux titres :

Les soeurs Warriors, Mathilde Hoarau et Marie-Eve Hoarau sont championnes de France Senior 2023.

Thomas Portolleau et Mahé Bourjea sont champions de France junior U18 2023.

Équipe senior

Chez les Femmes :

Lisa et Maïré 3e

Carole et Élodie 9e

Estelle et Caro 11e

Chez les Hommes :

Maxence et Tery 4e

Benjamin & Elliott 5e

Guillaume & Julien 15e

John & Romain 16e

Équipe junior



Enola et Teha 2e

Emma et Maya 3e

Timéo et Edgar 6e

U14 :

Noah et Raphaël 5e

Tilio et Valentin 6e

Garance et Alice 4e

Thelma et Mahé 5e