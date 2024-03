La Réunionnaise Camille Cozette remporte le 1er prix du concours de plaidoiries

Ce vendredi 15 mars 2024, la Réunionnaise Camille Cozette a remporté le premier prix du concours de plaidoiries du Mémorial de Caen. Elle représentait le Lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons avec sa plaidoirie "les Enfants Volés d'Ukraine". La jeune fille a gagné un séjour à Berlin pour visiter les sites et musées en lien avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Mémorial de Caen)

Ils étaient 1500 lycéens, 14 sont venus à Caen, dont Camille . Sa prestation (8’) sur "les enfants volés d’Ukraine" a convaincu le jury. C’est la 3eme fois que la professeur Mme Meynadier amène une finaliste à ce Concours prestigieux de plaidoiries sur les Droits de l’Homme. Le discours de Camille Cozette à sa remise de prix était également un espoir pour tous les jeunes.

- Extrait de sa plaidoirie -

"À Kherson, au milieu des attaques et bombardements incessants, des parents sont restés 6 mois à attendre désespérément le retour de leurs enfants. Ana, Vitaly, Diana, Yana, Nikita, âgés de 10 à 16 ans. Ils les avaient déposés à un bus scolaire un matin d’octobre 2022… pensant les envoyer en camp de vacances.



En réalité, la colonie de vacances n’en était pas une.



Vitaly témoigne : "ils nous ont confisqué nos téléphones, puis nous ont dit que nos parents n’avaient pas besoin de nous, qu’ils nous avaient abandonnés. Au réveil, ils nous obligeaient à chanter l’hymne russe. […] Ils nous disaient qu’on venait d’une nation terroriste qui tue des gens, des enfants, que l’Ukraine même n’a pas besoin de nous."



Éteindre une génération, nier une culture, aliéner un peuple. La Russie semble avoir mis au point un système massif de déportation.



Et tout ceci en dépit du droit et même du droit russe "selon l’article 2 de la Constitution de la Fédération de Russie : L’homme, ses droits et libertés, constituent la valeur suprême. La reconnaissance, le respect et la protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen sont une obligation de l’État."



Alors ces petits arrachés à leur terre, à leur famille, ne seraient donc ni Hommes ni citoyens… Parce qu’enfants ? Parce qu’ukrainiens ? Plus largement, ces déportations sont contraires au Droit international."