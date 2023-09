La Ronde de l’Est va vrombir sur les côtes de l’Est

Après le Tour auto, c’est au tour de la Ronde de l’Est de prendre d’assaut les rues réunionnaises. Du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2023 les bolides traverseront à toute allure les communes de la côte Est de l’île : Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît et Sainte-Rose. Au programme de ce rallye, 12 épreuves spéciales totalisant un parcours général de 355,5 kilomètres (Photo : www.imazpress.com )

Comme l’édition précédente le rallye de la Ronde de l’Est réitérera les quatre tracés habituels, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît et Sainte-Rose. Organisée par l’ASA SMER cette édition 2023 rayonnera au Champ de Foire de Bras Panon.

Marqué par 12 spéciales réparties sur deux journées, les hostilités débuteront dès samedi avec les boucles de : Radier à Sainte-Rose (13,90 km) Sainte-Marguerite à Saint-Benoît (10,10 km) et à réaliser tous deux 3 fois, et s’achèveront dimanche avec les boucles Carron-Ango à Sainte-Suzanne (8,60 km) et Vincendo à Bras Panon (8,30 km) à réaliser tous deux 3 fois également.

- Pneus, moteur et pot d’échappement… tout passera au crible-

Si les véhicules de course vont s’élancer sur les chapeaux de roue le 16, le 15 septembre, les 100 engins attendus pour l’occasion seront soumis à des vérifications administratives et techniques. "Les vérifications permettent de voir si le concourant est titulaire du permis de conduire, s’il est à jour dans sa cotisation et que sa licence est valide etc. Mais cela permet aussi de voir si la voiture est aux normes sécuritaires et surtout si elle respecte son cahier des charges" indique un membre organisateur de la Ronde de l’Est.

"Chaque constructeur de voitures établit un cahier des charges qui détaille par exemple la dimension des pneus, le diamètre des arceaux, le type de boîte de vitesses, le type de turbo etc. Il faut que la voiture corresponde exactement au cahier des charges du constructeur, et au règlement de FFSA (Fédération française de sport automobile)." explique le membre organisateur de la Ronde de l’Est

"Si la voiture ne respecte pas ses spécifications techniques, le concourant est éliminé d’office de la compétition chacun" avertit le membre de l’association ASA SMER,

- Garantir la sécurité des spectateurs -

Friands de sports automobiles, les Réunionnais seront au rendez-vous pour voir ces bolides arpenter les différentes spéciales. Pour assurer leur sécurité et éviter tout drame, l’ASA SMER prévoit des zones quadrillées par des balises vertes.

"Sur notre rallye nous avons des zones autorisées au public qui seront balisées en vert et des zones interdites aux publics, donc dangereuses, qui seront balisées en rouge" indique-t-il

"On demande aux spectateurs de respecter les zones et respecter les règles établies. Il y a encore eu un accident au Tour auto, qui ne devrait plus arriver en 2023. Les gens doivent être vigilants, c’est un sport à risques. Nous proposons un spectacle gratuit qui peut vite s’arrêter à cause d’un mauvais placement d’un spectateur." poursuit-il.

Lire aussi : Tour Auto : un spectateur renversé samedi soir, il a été transféré au CHU

Retrouvez ici la carte interactive qui permettra de localiser toutes les zones autorisées aux publics.

- Didier Auriol parmi les 100 concourants -

Après quelques difficultés à remplir le planton de départ, la Ronde de l’Est connaît désormais un succès fulgurant, nécessitant la limitation des concourants à 100 équipages. "Nous avons limité le nombre de concourants en raison des créneaux horaires d’ouverture et fermeture de route, des liaisons et des boucles du parcours. En l’espace de 100 minutes, toutes les voitures doivent être passées avant de recommencer une deuxième boucle. Les voitures décollent de minute en minute lors d’une spéciale. Et si on met plus de concurrents, lorsque le premier véhicule va établir sa deuxième spéciale, le dernier n’aura pas terminé sa première. La course va être semblable à un serpent qui va se manger la queue." indique

Ainsi, parmi les 100 chanceux qui vont participer au rallye, le champion du monde des rallyes 1994 Didier Auriol sera également de nouveau de la partie. "Son passage à la Réunion l'année dernière lui a vraiment plu et il en est resté un goût de pas assez. L'accueil, le public passionné, le parcours du rallye, les paysages de L'est, un tout qui ne lui a pas fait réfléchir longtemps pour nous dire qu'il revient" a communiqué l’ASA SMER.

Après 6 mois de préparation, la Ronde l’Est vous donne rendez-vous samedi 16 septembre. Top départ non pas à Sainte-Rose mais au Champ de Foire de Bras Panon.

Plus d’information ici.

la/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com