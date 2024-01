Sur la RN1 route du Littoral, en raison du passage du cyclone Belal, au vu de la dégradation du temps et de la présence d'une houle de plus en plus importante impactant les voies circulées, la route sera totalement fermée à la circulation à partir de 16h, jusqu'à nouvel ordre. Il est demandé aux usagers de ne sortir qu'en cas de nécessité absolu. Pour rappel, l'alerte rouge sera en vigueur à partir de 20h. (Photo route du littoral fermée photo RB imazpress )