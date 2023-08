La saison culturelle démarre pour le Kerveguen et le théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre

Après les écoles, c’est au tour des établissements culturels de faire leur rentrée. Dans le Sud, à Saint-Pierre le Kerveguen et le théâtre Lucet Langenier présente leur programmation culturelle qui démarrera dès le 1er septembre. Jusqu’en décembre 2023, cap sur une vingtaine de spectacles tous plus éclectiques les uns que les autres (Photo: Le Kerveguen/ Peter Graham)

La saison culturelle est ouverte. A Saint-Pierre, plus d’une vingtaine de spectacles vont animer la scène culturelle. Cette année encore Le Kerveguen "s’attache à la création de soirées mémorables tant dans la musicalité que dans l’expérience scénique" déclarent les responsables de la salle de concerts. Ainsi, l’établissement culturel poursuit sa lancée dans la découverte et redécouverte de talents.

Et pour la première fois la scène culturelle saint-pierroise va vibrer au son d’une musique émergente, qui a un certain succès auprès des jeunes réunionnais, l’Amapiano. Mélange de house et de deep house, ce style musical apparu en 2012, vient tout droit de l’Afrique du Sud. "Le début de la saison va se faire le 1er septembre avec un groupe Sud-Africain d’Amapiano, Soul Nativez. Ce genre musical à son public et c’est une exclusivité ici à la Réunion " indique Le Kerveguen.

- Des rythmiques modernes au cœur des chants et sons -

De nombreux concerts sont programmés pour les mois à venir au Kerveguen. Toujours dans l’ambition d’apporter de la modernité, rap et rap trap et afro-futurisme créole seront au rendez-vous.

Après un passage remarqué dans l'émission de musique rap Nouvelle École sur Netflix ; la rappeuse suisse KT Gorique est de retour le 31 novembre à La Réunion après une tournée de plus de 90 dates en France Hexagonal et dans toute I'Europe en 2022 pour son précédent projet Akwaba.

Le réunionnais Bushi, étoile montante du rap français sera quant à lieu présent le 20 octobre. Il fera part de son style polyvalent allant du 2-steps (rythme proche du garage britannique) à la boom bap (un courant musical issu du rap de la côte Est des Etats-Unis).

Le groupe musical martiniquais Dowdelin, présentera son dernier album "Lanmou lanmou" un mélange de jazz contemporain et de l’afro-futurisme créole le 29 septembre au Kerveguen.

- Ode à la culture réunionnaise -

"Dans le programme on retrouve de la musique moderne et on a fait place au maloya et la musique créole, car comme on dit oubli pas out kiltir, oubli pas out racine" indique Le Kerveguen.

Seront sur scène Votia le 6 octobre, Ziskakan le 27 octobre et les Dhaltones le 16 décembre.

Outre la musique, le théâtre Lucet Langenier de Saint-Pierre annonce une rentrée théâtrale. En humour Jonny Guichar qfêtera ses 30 ans de carrière sur la scène du théâtre Lucet Langenier le 2 septembre.

Le 8 septembre, La Compagnie L'Entracte revient avec un pari scénique des plus farfelus. Autrement dit, comment transformer une bande dessinée en fait théâtral. Elle mettra en scène avec dérision et humour absurde une structure de jeu à cette phrase titre "Je ne suis pas bien sûr de mes Dessous" .

- Spectacle marathon -

Les psychopathes associés vont présenter le 24 novembre au théâtre Lucet Langenier l’ 'Histoire de La Réunion en une heure". En une sorte de diaporama temporel, va être retracé, évoqué, mis en mots et en situations cet itinéraire complexe qui chemine d’autrefois à maintenant.

