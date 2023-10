La saison des baleines prend fin... mais pas les pratiques d'approche

Cette année est l'année de tous les records si l'on en croit les premiers chiffres de Globice. Une forte présence des baleines à bosse dans les eaux réunionnaises qui a bien sûr amené son lot de spectateurs. Chaque fin de saison hivernale est marquée par une diminution du nombre de baleines présentes à La Réunion. Cette période est critique pour les dernières baleines (essentiellement des mères avec leur baleineau) mais également pour les dauphins, sur lesquels toute l’activité d’observation se reporte. C'est pourquoi l'équipe Quiétude souhaite rappeler certains points importants à respecter pour que les observations se déroulent dans le respect de ces animaux particulièrement convoités par une activité tournant encore à plein régime (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Ne pas dépasser 5 bateaux présents sur la zone d’observation (périmètre de 300m autour des animaux)

- Limiter sa durée d’observation à 15min quand d’autres bateaux sont en attente.

- Garder ses distances : 100m pour les baleines, 50m pour les dauphins (100m dans la Réserve naturelle marine)

- Dans la zone d’observation, rester au point mort et ne pas poursuivre les animaux quand ils s’éloignent.

- Rester vigilant et respecter les limitations de vitesse en navigation pour éviter les collisions avec les tortues notamment.

L’équipe souhaite également rappeler qu’il est essentiel de s’informer et se former avant d’aller en mer pour observer les cétacés. Pour cela un site web dédié à l’observa:on responsable et un espace d’apprentissage en ligne et gratuit sont disponibles :

- quietude-cetaces.re

- formation-omega.org.

Depuis 2017, l’équipe Quiétude du CEDTM (Centre d’Étude et de Découverte des Tortues Marines) a pour mission de sensibiliser les usagers en mer à une observation responsable des cétacés et des tortues marines.

Comme les années passées, l’équipe a patrouillé le long des côtes réunionnaises quasi quodiennement pendant cette saison des baleines.

Son rôle est d’assurer une présence en mer et une médiation auprès des usagers en observation des cétacés ou de tortues afin de faciliter l’entente et les bonnes pratiques au profit de la tranquillité des animaux.