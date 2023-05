La section syndicale Cfdt-Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion en grève ce jeudi

La section syndicale Cfdt-Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion (CMAR) dépose un préavis de grève pour le jeudi 1er juin 2023. Nous relayons le communiqué de la CFDT. (Photo Chambre de métiers et artisanat photo Sly imazpress)

Ce mouvement social est motivé par la situation à l’Urma CFA de Sainte-Clotilde où le management toxique du directeur a généré une augmentation importante des risques psychosociaux.

Le collège salarié CFDT a alerté le collège employeur dans ce sens lors d’un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Nous dénonçons ce management nocif, autoritaire, qui se traduit par une gestion du personnel organisée sur un principe de clan, un manque de concertation et d’implication des agents administratifs et du corps enseignant. Nous dénonçons ce management du directeur qui ne respecte pas les agents, et qui, pour arriver à ses fins, n’hésite pas à accuser gratuitement, sans preuves, comme le 14 novembre 2022 lors d’une réunion de travail où la dignité d’une collègue a été profondément touchée, en public. Nous dénonçons aussi, concernant les Professeurs, une gestion des emplois du temps chaotique, qui changent toutes les semaines sans motifs et qui perturbent les apprentis et les enseignants. Nous dénonçons enfin une gestion du chantier de rénovation et d’extension de l’URMA de Sainte-Clotilde à la légère qui a généré cinq accidents de travail en mois d’une année, malgré nos signalements.

Face à cette situation, notre section syndicale Cfdt-CMAR de La Réunion a décidé de déclencher ce mouvement de grève et nos revendications sont les suivantes :

- Un changement de style de management dans les plus brefs délais.

- La mise en place, en concertation avec les équipes administratives et pédagogiques, d’un calendrier de réunions sur des thèmes partagés (hygiène, sécurité, gestion des parcours des apprentis et des stagiaires de la formation continue,……).

- La mise en place, en concertation avec les équipes pédagogiques, d’emplois du temps annuels.