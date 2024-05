Le vent souffle sur le nord, l'ouest et le sud et de la houle sur les côtes ouest et sud

Ce mercredi 22 mai 2024, les côtes sud-est et sud de l'île sont toujours en vigilance jaune vagues-submersion. Le nord, le sud et l'ouest de l'île sont quant à eux en vigilance vents forts. "Le vent continue de souffler sur l'île avec encore des rafales conséquentes sur les zones littorales exposées allant jusqu'à 80 voir localement 85 km/h (ouest sud, nord et Est) et sommets", indique Météo France (Photo : www.imazpress.com)

"La mer est forte au vent. Elle reste particulièrement difficile sur le sud de l'île (forte à très forte et croisée) en raison du vent et de la houle de secteur Sud à Sud-Est qui côtoie les 3 mètres 50 le long des côtes Sud et Est."

"Dans le prolongement de la nuit, des averses concernent encore le Sud et l'Est du département en début de journée. Pour information, on a relevé au cours des 12 dernières heures: 128 mm dans les hauts de Sainte Rose, 114 mm à la Crête, 75 mm au Baril", ajoutent les météorologues.

Pour les jours à venir, selon les prévisions, "en début de journée, le temps sera chargé dans le Sud-Est de l'île avec des averses toujours fréquentes sur la région du volcan notamment".

"Le vent reste véloce sur les côtes exposées du Nord-Est et du Sud-Ouest avec encore de fréquentes rafales voisines de 60 km/h. Les brises sont en place de la Pointe des Trois Bassins en remontant vers le chef-lieu."

La houle sera toujours présente "de la Pointe au Sel à Champ Borne en passant par le Sud Sauvage". La houle de Sud-Est est comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres.

Il faudra attendre vendredi pour noter une amélioration. Toutefois, le "vent de Sud-Est est modéré à assez fort avec des rafales voisines de 60 km/h vers la Pointe au Sel et 50 à 60 km/h sur le Nord du département".

"La mer est forte entre Saint-Pierre et Sainte-Rose en passant par la Pointe de la Table, au déferlement d'une houle d'Est-Sud-Est comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ailleurs, elle est agitée."

