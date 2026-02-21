Labo digital à La Réunion : une immersion pour former les créateurs de contenu

Du 13 au 16 avril 2026, La Réunion accueillera Le Labo Digital, une expérience immersive. Pendant quatre jours, six créateurs de contenu sélectionnés sur casting seront formés, encadrés et plongés dans des conditions réelles de création et de stratégie digitale, au service de marques partenaires locales. Un concept porté par Kreacommunication. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

À l’heure où la création de contenu et l’influence occupent une place centrale dans les stratégies de communication, Le Labo Digital propose un format totalement nouveau à La Réunion : une immersion professionnelle complète, dans une villa pensée comme un véritable laboratoire terrain.

Contrairement aux formats classiques centrés sur la théorie ou la viralité à tout prix, Le Labo Digital place les participants dans des conditions réelles de travail. Pendant quatre jours, six profils sélectionnés sur casting seront réunis dans une villa privatisée et suivront des modules de formation en communication digitale, tout en créant du contenu pour de vraies marques partenaires, avec de vrais briefs, de vrais objectifs et des contenus réellement diffusés.

Le projet a été créé avec une ambiaiton claire : professionnaliser la création de contenu, structurer les pratiques et former une nouvelle génération de créateurs capables de répondre aux enjeux réels des marques.

- Un événement visible sur les réseaux sociaux -

La participation se fait suite à un casting digital. Toutes les informations seront communiquées au participant par mail, leur vidéo de présentation sera étudiée par notre agence pour n’en retenir que six.

Le Labo Digital a également été conçu comme un événement hautement visible sur les réseaux sociaux, à la fois pendant et après son déroulement.

Tout au long de la semaine, les participants documenteront leur immersion, partageront les

coulisses de la formation et mettront en avant les projets réalisés pour les marques partenaires.

Ces contenus seront relayés et amplifiés par les entreprises impliquées ainsi que par l’ agence organisatrice, créant un écosystème de diffusion cohérent et structuré.

Une couverture digitale quotidienne est prévue, mêlant formats courts, récits immersifs et contenus pédagogiques, permettant de suivre l’évolution des participants jour après jour.

- Comment participer ? -

