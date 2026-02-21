À retenir ce soir : tir de fusil au Port, incendie à Saint-Paul, un million pour la prison de Domenjod, marche pour l'inclusion et coup de couteau

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 21 février 2026 : - Le Port : un homme de 25 ans blessé par un tir de fusil, un gramoune de 70 ans interpellé - Saint-Paul : plusieurs maisons ravagées par incendie - Prisons de La Réunion : Gérald Darmanin annonce un million d’euro pour Domenjod et le renfort de 11 agents pénitentiaires - "Bougeons pour l'inclusion" : une marche symbolique pour les enfants porteurs de handicap - Le Port : un quarantenaire victime d'un coup de couteau, un homme d'une cinquantaine d'années interpellé

Ce vendredi 20 février 2026, vers 22h30, un homme de 25 ans a été blessé par un tir de fusil au Port, rue Amilcar Cabral. La victime présente des blessures au visage, à la gorge et au thorax. Transporté au CHU Nord, le pronostic de la victime était premièrement engagé mais d'après nos informations, il ne le serait plus à cette heure. L'auteur présumé, un homme de 70 ans, a été interpellé par les officiers de la police du Port et de la Brigade anti-criminalité (BAC) de la commune. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises des faits.

À Saint-Paul ce samedi 21 février 2026, aux alentours de 9 heures, un incendie s’est déclaré à la Plaine Saint-Paul, chemin de la Boutique rouge. Selon nos informations, une maison familiale et une maison mitoyenne ont été la proie d'un incendie criminel. Le quartier a été évacué. Il n'y a pas de blessés parmi les habitants mais trois blessés légers chez les sapeurs-pompiers. D'après nos éléments, l'incendiaire présumé a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

À La Réunion depuis ce vendredi 20 février 2026, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin a décidé de laisser à bonne distance la presse réunionnaise. Le ministre préfère les réseaux sociaux pour partager ses décisions pour La Réunion. Il a d'ailleurs promis plus d’un million d’euros pour améliorer la sécurité de la prison de Saint-Denis et le renfort de 11 agents pénitentiaires.

Ce samedi 21 février 2026, le collectif "Les Enfants Invisibles" et "Enfant Autistes 974: le Nouvel Écolier" ont organisé une mobilisation citoyenne. Une marche simultanée à travers 20 communes de La Réunion afin de rendre visibles les enfants en situation de handicap et de rappeler que l’inclusion scolaire n’est pas une faveur, mais un droit fondamental.

Ce samedi 21 février 2026, vers 14 heures, un homme d'une quarantaine d'années a été victime d'un coup de couteau, avenue du 14 juillet 1789 sur la commune du Port. Selon nos informations, la victime, blessée à la cuisse, a été transportée au CHOR. Son pronostic vital ne serait pas engagé. La Brigade anti-criminalité du Port a interpellé un homme d'une cinquantaine d'années.