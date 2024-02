Des anciens crews sur la scène d'un battle

L'association Run Bboy Connexion organise, ce dimanche 18 février, le "battle Saint-Valentin Contest - Back to the roots". L'événement se tiendra au Kabardock au Port à partir de 14h à 19h. Il s'agit d'une compétition de danse hip-hop et de breakdance où de nombreux danseurs de La Réunion s'affronteront.

À l'occasion de la Saint-Valentin, les organisateurs ont mis en place la catégorie "Bonnie & Clyde", où l'objectif est de former des duos de danseurs, composés d'un homme et d'une femme.

"Le but c'est de voir une véritable complicité entre les deux danseurs", explique de son nom de scène Bboy Joyeux, organisateur de l'événement. Les participants s'affronteront dans trois catégories : breakdance, hip-hop freestyle et afro danse.

- Les anciens crews de retour -

Une compétition spéciale, intitulée "Back to the Roots", sera également mise en place, réservée aux anciens de la scène hip-hop.

Les premiers crews formés à la Réunion dans les années 90 se confronteront. "Il y en aura une dizaine : les plus connus Section Radikal, Warning, 100 limites... certains ne dansent plus et reviennent sur scène pour l'ocassion", souligne Bboy Joyeux.

"À l'époque, chacun dansait dans son quartier. Ce sera un véritable choc des générations", ajoute-t-il avec enthousiasme.

Entre 200 et 300 personnes sont attendues pour cet événement. Le prix d'entrée est fixé à 6 euros

Vous pouvez prendre vos billets ici.

lc/www.imazpress.com