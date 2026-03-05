Trump limoge sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem

Donald Trump a annoncé jeudi le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'une des figures de proue de la politique d'expulsions massives d'immigrés du président américain.

La ministre se voit confier une mission "d'émissaire spéciale" pour l'Amérique latine, a précisé Donald Trump sur son réseau Truth Social, disant vouloir la remplacer à compter du 31 mars par le sénateur républicain Markwayne Mullin.Cette nomination devra être approuvée par le Sénat, où les républicains sont majoritaires.Selon la presse, Donald Trump, qui salue les "nombreux et spectaculaires résultats (en particulier sur les frontières)" obtenus par Kristi Noem, aurait pris sa décision après des auditions parlementaires tendues de la ministre, ses premières depuis la mort en janvier à Minneapolis de deux manifestants contre la police de l'immigration (ICE).Il a été particulièrement ulcéré que Mme Noem ait assuré devant une commission du Sénat puis de la Chambre des représentants avoir obtenu son aval pour une campagne publicitaire de 220 millions de dollars visant à inciter les immigrés à rentrer d'eux-mêmes dans leur pays sans attendre d'être expulsés, expliquent plusieurs médias.Elle apparaissait personnellement dans cette campagne, y compris à cheval devant le mythique mont Rushmore, dans l'Etat du Dakota du Sud, dont elle est originaire.- "Bon débarras" -Donald Trump a décrit son successeur comme "un guerrier MAGA".Markwayne Mullin a dit aux journalistes vouloir "bâtir sur les succès" de Kristi Noem, mais aussi sur "les choses qui n'ont peut-être pas tourné comme prévu", sans autre indication.La ministre sortante a remercié sur X Donald Trump pour son nouveau poste.Elle a revendiqué des "succès historiques", assurant notamment que, depuis le début du second mandat du président républicain, "plus de trois millions d'étrangers en situation irrégulière ont quitté les Etats-Unis", des statistiques contestées par les spécialistes de l'immigration."Kristi Noem est partie. Bon débarras, c'était une catastrophe", a réagi dans une déclaration à la presse le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakim Jeffries. "Mais que cela soit clair : un changement de personne ne suffit pas, il nous faut un changement de politique", a-t-il prévenu."Elle aurait dû être virée depuis bien longtemps", a estimé le sénateur démocrate Adam Schiff. "Il est à la fois révélateur et perturbant que ce qui semble lui avoir coûté son poste soit sa campagne de relations publiques" plutôt que les actions de la police de l'immigration, a-t-il souligné.Après le conseiller présidentiel à la Sécurité nationale Mike Waltz, évincé en mai à la suite de l'inclusion par mégarde d'un journaliste dans un groupe de discussion confidentiel sur Signal, Kristi Noem est la deuxième responsable de premier plan limogée de l'administration Trump.- "Notoriété" -Au Congrès cette semaine, la ministre a été notamment interpellée sur les conditions d'attribution de ce contrat publicitaire, ainsi que sa présentation hâtive des deux manifestants, tout juste tués par des policiers fédéraux à Minneapolis, comme des "terroristes intérieurs".Invitée par des élus démocrates à présenter des excuses à leurs familles et à rectifier ses propos, Kristi Noem s'est bornée à adresser ses "condoléances" pour leur mort "tragique", démentant les avoir qualifiés de "terroristes".Fait rare, la ministre a essuyé les critiques de plusieurs élus républicains, dont certains ont même demandé son départ."Comment conciliez-vous votre préoccupation pour le gaspillage, que je partage, avec le fait que vous ayez dépensé 220 millions de dollars en spots publicitaires télévisés dans lesquels vous figurez très largement ?", lui a a lancé le sénateur républicain John Kennedy.La ministre lui a répondu que cette campagne publicitaire avait été "efficace"."Efficace pour votre notoriété", lui a lancé le sénateur.Le ministère de la Sécurité intérieure est en situation de paralysie budgétaire depuis mi-février, les démocrates exigeant que les pratiques des agents fédéraux soient réformées de fond en comble.Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une "invasion" des Etats-Unis par des "criminels venus de l'étranger" et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.