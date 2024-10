Le Bisik : la chance aux chansons sensibles…

Ce vendredi 25 octobre au Bisik de Saint-Benoît, l'ambiance est aux chansons sensibles avec Mans Vinci et Migui en concert. L'occasion de découvrir un style musical mêlant chanson française et pop-électronique ou encore des sonorités électriques et tribales. Nous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Le Bisik)

En première partie de soirée, Migui ouvrira le bal avec son univers musical mêlant chanson française et pop-électronique. C’est en 2022 que Migui fait la rencontre de Gérald Loricourt, musicien multi-instrumentiste qui devient son partenaire à la scène comme en studio. Gérald intervient comme co-compositeur & arrangeur et ils collaborent ensemble depuis son studio à la Plaine Saint Paul, Park Pool Studio.

Migui sort enfin son premier titre en 2023 accompagné d’un clip : “Montagnes Russes” et le second en décembre “Mon Héroïne”. En parallèle, Migui continue

de travailler autour d’une petite dizaine de titres et fait d’importantes rencontres pour l’évolution du projet dont nous aurons la primeur. Auteure-compositrice-interprète de talent, Migui décrit son style comme "naturel, sincère, vulnérable et humaniste".

Chaque mélodie est une invitation à l'introspection, promettant une expérience musicale intense, rappelant des artistes comme Christine and the Queens ou Pomme pour des références de haute fréquence. Un projet inédit à découvrir absolument !

En deuxième partie de soirée, Nans Vincent Guéna, Nans Vincent ou Nans tout court prendra le relais pour nous présenter son nouvel album "Solitudes partagées". Cet Avignonnais d’origine nous transportera dans un monde où se rencontrent des sonorités électriques et tribales avec sa voix singulière, immédiatement reconnaissable. Sa poésie réaliste et son groove irrésistible feront de cette performance un moment inoubliable. La poésie et l’harmonie, et le lien entre les tonalités qui ne brusquent jamais l'auditeur, s’unissent pour lui offrir une œuvre sonore évolutive qui ne se brise jamais. Ensuite la mélodie est comme un jeu de lumières ; elle permet d’éclairer le chemin d’une insomnie, ou d’éclairer le livre qu’on lit, bien installé dans son salon. Puis l’arrangement vient à son service, il permet d'ajouter à l'œuvre un tableau contemporain, en évolution permanente. “Je partage ici mes solitudes, et heureusement, je ne suis pas seul pour le faire, et nous ne sommes pas seuls à les entendre”. Nans Vincent, ce dandy juvénile à l’âme optimiste, saura captiver le public avec son énergie contagieuse et sa passion débordante pour la musique.

Le vendredi 25 octobre, ne manquez pas ce rendez-vous unique au Bisik, où authenticité, sincérité et émotion se mêleront pour une soirée sensible.

Venez vibrer au rythme de la musique et laissez-vous emporter par la passion de ces deux artistes d’exception à découvrir.