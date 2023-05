Le centre d'incendie et de secours de La Montagne a un nouveau chef

Dans le cadre de la politique de renouvellement de l'encadrement du personnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974), le nouveau chef du centre d'incendie et de secours de La Montagne, le lieutenant Bilale Bangui, a prit ses fonctions. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : SDIS 974)

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce, dans le cadre de sa politique de renouvellement de l’encadrement du personnel et du développement des compétences, la prise de fonction du lieutenant Bilale Bangui, en tant que nouveau chef du centre d’incendie et de secours de La Montagne.

Lieutenant Bilale Bangui est actuellement chef du centre d’incendie et de secours de La Montagne, officier CODIS et chef de groupe. Il possède une riche expérience professionnelle dans le domaine des sapeurs-pompiers, ayant débuté sa carrière en 1991 comme sapeur au centre de secours principal de Saint-Denis.

Au fil des années, le lieutenant Bangui a gravi les échelons jusqu'au grade d'adjudant-chef au centre de secours de Saint-Denis. Depuis octobre 2015, il exerce également en tant qu'officier CODIS, mettant ainsi son expertise et son savoir-faire au service de la gestion technique et opérationnelle des 28 casernes du département. En janvier 2020, il a été nommé lieutenant suite à sa réussite au concours d’officier. Une promotion qui témoigne de ses compétences et de son implication sans faille.

Parmi ses compétences, on peut citer sa formation en feux de forêt, sa capacité de formateur pour les opérateurs du CTA/CODIS, son expertise en tant que chef de groupe et sa maîtrise des enjeux liés à la mission d’officier CODIS. En plus de sa carrière professionnelle réussie, Bilale Bangui a également été honoré de la médaille de la défense nationale ainsi que des médailles d’honneur des sapeurs-pompiers aux échelons or, argent et bronze.

Bio express

Bilale Bangui, marié, 2 enfants

Chef du centre d’incendie et de secours de La Montagne, officier CODIS et chef de groupe

Expérience professionnelle

SDIS 974

Depuis mars 2023 : chef du centre d’incendie et de secours de La Montagne

Janvier 2020 : nommé lieutenant

Décembre 2019 : réussite du concours de lieutenant

Depuis octobre 2015 : officier CODIS au groupement opérations

1991-octobre 2015 : a évolué de sapeur à adjudant-chef au centre de secours principal de Saint-Denis

1991 : recruté en tant que sapeur au centre de secours principal de Saint-Denis

Formation et diplômes

Feux de forêt

Formateur des opérateurs du CTA/CODIS

Chef de groupe

Officier CODIS (gestion feux de forêt / feux urbains / cyclones / gestion des 28 casernes sur le plan opérationnel et technique)

Décoration

Médaille de la défense nationale

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (échelon or)

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (échelon argent)

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers (échelon bronze)

Le centre d’incendie et de secours de La Montagne

Localisé route des Palmiers, le centre d’incendie et de secours de La Montagne est armé par 4 sapeurs-pompiers en garde postée.

Les sapeurs-pompiers de La Montagne ont géré 1030 interventions en 2022.

Effectif :

39 sapeurs-pompiers dont :

9 sapeurs-pompiers professionnels

30 sapeurs-pompiers volontaires (dont 3 personnels féminins)

1 personnel, technique et spécialisé

Armement :

- 1 Camion-Citerne Feux de forêts (CCF)

- 1 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)

- 1 Véhicule Léger de Commandement (VLC)