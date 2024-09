Le centre de rééducation sensoriel Horus inaugure un nouveau service d'hospitalisation complète

Le centre de rééducation sensoriel Horus inaugure cette semaine son nouveau service d'hospitalisation complète au Port. Cette extension marque "une avancée significative pour La Réunion, apportant un confort accru aux patients et une amélioration notable dans la prise en charge" se réjouit le centre, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Horus)

- Un confort accru et une meilleure prise en charge pour les patients réunionnais -

Le centre de rééducation sensoriel HORUS, est l’unique centre spécialisé dans la rééducation des personnes ayant des problèmes de vue, d’audition ou d’odorat dans l’océan Indien. Il offre des programmes de rééducation et de réadaptation complets pour aider les patients à améliorer leur autonomie dans leur vie quotidienne, comme s’habiller, se laver, ou se déplacer. Les équipes travaillent avec chaque patient pour les aider à mieux utiliser les aides techniques disponibles et surmonter les défis liés à leur handicap. En plus des programmes de rééducation et de réadaptation, le centre propose aussi un soutien psychologique pour améliorer le bien-être global des patients.

Jusqu'à présent, le centre ne proposait qu’une prise en charge en hospitalisation de jour : les patients devaient se rendre pour une demi-journée 2 à 3 fois par semaine au centre pour leur rééducation, ce qui posait un problème majeur pour les patients fatigables, ou ceux venant de loin, et entraînait parfois des abandons de prise en charge. Avec l'ouverture de ce nouveau service, le Centre HORUS offrira désormais 11 places en hospitalisation de semaine, dans un service neuf, comprenant 8 chambres individuelles, 1 chambre double et 1 appartement thérapeutique. Cette nouveauté permettra aux patients de bénéficier d'un suivi complet et continu dans un cadre confortable, favorisant ainsi l'achèvement de leur parcours thérapeutique plus rapidement.

- Une expansion significative et un investissement majeur -

Ce nouveau service représente un investissement de 1,9 million d'euros, marquant une étape importante dans l'agrandissement du centre. En parallèle, une dizaine de nouveaux emplois seront créés, incluant du personnel de soin, des rééducateurs spécialisés et un nouveau médecin coordonnateur pour assurer une prise en charge optimale.

Le Dr. Rahmani, médecin spécialiste du Centre HORUS, souligne : "Avec l'ouverture de ce nouveau service, nous franchissons un pas important vers une prise en charge plus intégrée et accessible pour nos patients. Nous sommes convaincus que cette avancée facilitera non seulement la continuité des soins mais aussi l'engagement de nos patients dans leur parcours de réhabilitation. Cet investissement substantiel démontre notre volonté d'améliorer constamment la qualité de nos services et de répondre de manière plus efficace aux besoins des Réunionnais."

- Une offre de soins adaptée et complète -

Le nouveau service proposera une réhabilitation pluridisciplinaire, avec des programmes ciblés pour améliorer l'autonomie dans les activités quotidiennes, tels que l'habillage, les soins d'hygiène, et les déplacements. Les patients bénéficieront de séances individuelles et d'activités collectives animées par une équipe pluridisciplinaire, comprenant kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, ainsi que des infirmiers, aides-soignants, psychologues, et sophrologues. Les assistantes sociales s'assureront de l'accès aux prestations compensatoires du handicap et à l'ouverture des droits nécessaires.

Avec ce nouveau service, le Centre HORUS continue de démontrer son engagement envers une approche globale et personnalisée de la réhabilitation sensorielle. L'établissement vise à offrir des soins de haute qualité qui répondent aux besoins uniques de chaque patient, tout en améliorant leur qualité de vie.