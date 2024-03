Le court métrage péi "La Légende de Chop Swing" primé au Festival International Filmapalooza

Ce week-end du 23 et 24 mars s'est déroulé le festival international Fimapalooza, où le Réunionnais Kenlo Primate (ou Christophe Sautron) a défendu son court métrage "La légende de Chop Swing" qui a remporté le prix de la meilleure chorégraphie. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Son court métrage, "La Légende de Chop Swing", lui a valu de multiples distinctions à l’échelle locale et nationale, mais a également fait forte impression face aux cinéastes venus du monde entier à cette occasion : il remporte le prix de la meilleure chorégraphie.

- Une œuvre plébiscitée multipliant les récompenses : reflet du talent local -

En novembre dernier, Kenlo participait à la 2ème édition du 48HFP organisé par l'Association Webcup. Lors de ce concours il a dû relever le challenge de créer de toute pièce un court métrage de 7 minutes en 48 heures chrono !

Après cette victoire au niveau local, entouré des membres de l'Actor Inferno et de La Guilde de l'Acting Réunionnais, le jeune réalisateur s’est distingué lors de la finale France en janvier, en décrochant 4 distinctions dont celle de la meilleure image, la meilleure réalisation, le meilleur montage et la 3ème place au classement général.

Grâce à la Région Réunion, partenaire de l'événement, il a pu s’envoler au Filmapalooza où, face à près de 150 cinéastes de talent, il brille une nouvelle fois et remporte le prix de la meilleure chorégraphie.

- Un point de rassemblement pour des talents venus du monde entier -

Sa réussite au Filmapalooza de Lisbonne offre une opportunité exceptionnelle de mettre en lumière les talents réunionnais et le savoir-faire local à l'échelle internationale et est une merveilleuse vitrine pour présenter la créativité et l'originalité de la scène cinématographique de La Réunion au monde entier.

D’autre part, notre vainqueur pei à ainsi pu rencontrer des cinéastes professionnels et amateurs du monde entier, échanger sur leur passion commune pour le cinéma et présenter son travail devant un public international

"Au-delà de la récompense, ce qui a véritablement marqué mon expérience est la chance de rencontrer des individus venant des quatre coins du monde. Ensemble, nous partageons les mêmes espoirs et relevons les mêmes défis. Cette expérience renforce ma conviction que rien n'est plus précieux que de travailler avec une équipe unie, où la passion et l'amour sont au cœur de nos créations", nous explique Kenlo.

A noter que la 3ème édition du 48 Hour film project Réunion est prévue pour le second semestre 2024.