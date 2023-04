Le littoral ensoleillé, les Hauts nuageux et parfois pluvieux

Matante Rosina regarde au fond de sa marmite à riz et essaie de prévoir la météo de ce mardi 25 avril 2023. Pour elle, La matinée est belle sur La Réunion, sauf sur le littoral Nord avec quelques nuages. L'après-midi, les nuages se développent et provoquent des averses au Nord et au Sud, surtout dans les hauts. Le littoral profite d'un temps agréable. Les températures restent chaudes pour la saison. Matante Rosina a toujours son éventail à portée de main. (photo rb/www.imazpress.com)