Le Port : l'ARS suspend des dentistes pour des manquements aux règles d’hygiène

L’Agence régionale de santé (ARS) annonce ce jeudi 8 juin 2023 la suspension de chirurgiens-dentistes du Port suite à des manquements aux règles d’hygiène. Le cabinet dentaire est situé dans la Résidence Bougainville au 7 boulevard de Verdun, informe l'ARS. A titre conservatoire et pour la sécurité des patients, les trois chirurgiens-dentistes concernés se sont vus notifier les manquements constatés et les mesures correctives exigées.

C'est une inspection diligentée par l’ARS qui "a mis en lumière de nombreux manquements aux règles d’hygiène et de stérilisation" au sein de ce cabinet dentaire.

Suspendus dès le mardi 6 juin, les trois dentistes "ne peuvent plus temporairement poursuivre leur exercice, et le cabinet dentaire est fermé, dans l’attente du rétablissement des bonnes pratiques au sein du cabinet et de la levée des non-conformités" souligne l'agence régionale de sante.

Un comité d’experts sera réuni par l’ARS, avec le soutien de Santé publique France, dans les prochains jours. Composé de représentants des professions médicales et dentaires et des spécialistes d’hygiène des soins et d’infectiologie, ce comité "devra formuler des préconisations pour l’information des patients, déterminer les patients qui doivent se voir proposer un dépistage des infections possiblement transmissibles à l’occasion de soins dentaires réalisés dans des conditions non-conformes d’hygiène" note l'ARS.

Dans des situations comparables, "et même si les risques de transmission sont faibles, les dépistages portent habituellement sur les hépatites B et C et sur le VIH" précise l'Agence régionale de Santé.

• Information et recommandations données aux patients concernés

D’ores et déjà et dans l’attente des conclusions de ce comité d’experts, attendues dans les tous pro-chains jours, l’ARS recommande :

- aux patients ayant eu à recourir à ce cabinet dentaire en cas de questions ou d’inquiétude de se rapprocher de leur médecin traitant, qui pourra leur apporter conseil, information voire leur prescrire des examens.

- aux patients en cours de traitement dans ce cabinet dentaire de s’adresser à d’autres chirurgiens-dentistes si la suite de leurs soins ne peut attendre.

Pour toute information ou question, un numéro de téléphone dédié est mis à disposition des patients de ce cabinet dentaire à compter de ce vendredi 9 juin : 0262 724 720 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h, le samedi : de 8h à 18h.

Dès connaissance des conclusions du comité d’expert "l’ARS communiquera à nouveau sur les mesures engagées et les démarches à conduire pour les patients de ce cabinet dentaire, chaque patient concerné recevra un courrier à son domicile lui indiquant les démarches à suivre".

