Des soignants du Samu de La Réunion en appui de leurs collègues de Mayotte

Afin de répondre aux besoins de la population mahoraise lors des appels vers le 15 et pour faire face aux difficultés rencontrées par ce territoire en ce qui concerne la permanence des soins, le CHU de La Réunion, et en particulier le SAMU de La Réunion a été en appui de leurs collègues de Mayotte durant plusieurs semaines de l’hiver austral. "Ce dispositif, inédit tant dans son organisation que du fait de l’éloignement géographique entre les deux îles, met une nouvelle fois en lumière la coopération régionale efficace et l’ancrage fort du CHU de La Réunion dans la zone océan Indien" note le CHU de La Réunion, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Faisant face à une pénurie de soignants et de médecins sur leur territoire, l’ARS de Mayotte ainsi que le Centre Hospitalier de Mayotte ont multiplié les appels à la solidarité afin de permettre la continuité des soins à court terme pour les habitants de l’Ile aux Parfums, notemment au niveau des urgences.

Le SAMU de la Réunion intervenait déjà en ce sens depuis le début du mois de juin puisqu’il proposait d’assurer, au besoin, des transferts sanitaires entre les deux îles de même que les EVASAN entre Mayotte et l’héxagone, lorsque cela était nécessaire et afin de soulager les collègues de Mayotte. A compter du 10 juillet, et à la demande des deux Agences Régionales de Santé, ce soutien du SAMU974 à son homologue mahorais a pris une nouvelle dimension.

Ainsi, dès le début du mois de juillet des médecins régulateurs réunionnais du centre 15 ont appuyé la régulation des urgences de Mayotte, ainsi déportée au CHU de La Réunion. Une équipe dédiée a été déployée, sur la base du volontariat, sur des plages de 12h maximum par jour, à raisons de 7 plages horaire par semaine.



Comment se passe alors la prise en charge d’un appel au SAMU de Mayotte traité par La Réunion ? Lorsqu’une personne compose le 15, à Mayotte, c’est un assistant de régulation médicale (ARM) mahorais qui prenait en charge l’appel. Cet appel était ensuite directement réorienté vers la plateforme réunionnaise où un médecin et un ARM réunionnais traitaient la demande, toujours en conférence téléphonique avec l’ARM de Mayotte, notamment pour des besoins de traduction du shimahorais vers le français.

L’équipe réunionnaise orientait ensuite le patient, si besoin, vers un dispensaire ou vers le centre hospitalier de Mamoudzou, et disposait même de la possiblité de déclencher le SMUR ou l’héliSMUR pour les cas qui le nécessitaient. Ce dispositif d’entraide entre deux SAMU est déjà mis en place, au besoin, en métropole entre deux départements.

Sur la période du 10 au 20 juillet, environ 40% des plages de régulation du SAMU de Mayotte ont été assurées par les équipes réunionnaises : Au total, 8 médecins et 8 assistants de régulation médicale ont été mobilisé sur des vacations de 11h. Durant cette période d’astreinte, environ 70 appels quotidiens étaient enregistrés, en moyenne, par le SAMU 974 pour un total de près de 500 appels enregistrés sur les 11 premiers jours du dispositifs.



Cet appui des urgentistes réunionnais à la plateforme de régulation mahoraise est tout à fait inédit, notemment du fait de l’éloignement géographique de près de 2 000 kms entre les deux îles et du dispositif particulier de conférence téléphonique entre le patient, l’ARM de Mayotte et l’équipe réunionnaise qui a du être mis en place, de même que les protocoles construits par les équipes du CHM et du SAMU de Mayotte pour appuyer le SAMU de La Réunion.

Cette nouvelle organisation qui devait perdurer jusqu’à fin août a été suspendu du fait d’une amélioration de la situation au SAMU de Mayotte, via de ouveaux recrutements venus renforcer les équipes. Comme le souligne Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion, "ce dispositif illustre une nouvelle fois la grande solidarité qui existe entre ces deux territoires et la capacité du SAMU 974 à remplir ses missions de SAMU zonale".

La coopération avec Mayotte s’incrit pleinement dans les orientations stratégiques du CHU de La Réunion, et prend la forme chaque année de missions médicales sur place, de renforts ponctuels, d’actions de formation pour les équipes du CHM et d’accueil d’étudiants, sans compter bien entendu l’accueil de près de 1600 patients chaque année de Mayotte à La Réunion pour des prises en charge de recours ou de référence.



"Le SAMU 974 dans sa dimension zonale se met au service de la population Mahoraise, soulignant l’engagement du CHU de la Réunion dans la zone océan indien" déclare le Dr Frédéric NATIVEL, Chef du service SAMU-SMUR-URGENCES du CHU Félix Guyon