Le Sdis 974 et l’Entre-Deux signent une convention de disponibilité

Ce lundi 21 octobre 2024, la ville de l'Entre-Deux et le Sdis 974 ont signé une convention pionnière relative à la disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Une manière de favoriser l'action citoyenne tout en assurant ses activités professionnelles en accordant à quatre de ses employés cinq jours ouvrés supplémentaires par an. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Sdis 974)

Sophie Arzal, présidente du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) et Bachil Valy, maire de la commune de l'Entre-Deux annoncent la signature d'une convention pionnière relative à la disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Cette démarche permettra de favoriser l'activité citoyenne de quatre sapeurs-pompiers volontaires, qui sont également employés municipaux, au sein de la commune de l'Entre-Deux.



- Engagements de la commune de l'Entre-Deux -

La mairie s'engage à accorder gracieusement, 5 jours ouvrés par an, à quatre de ses employés communaux, également sapeurs-pompiers volontaires au sein de la caserne de l’Entre Deux. Cette « enveloppe » de 5 jours constitue un soutien concret de la commune, en faveur de l’engagement citoyen, en permettant aux employés communaux concernés de les utiliser à des fins de formation ou d’activités de gardes opérationnelles, dans le respect de leurs obligations professionnelles et selon les besoins identifiés par le SDIS.

- Engagements du Sdis 974 -

Le SDIS s'engage à planifier et à communiquer les périodes de formation et les interventions majeures, nécessitant la présence de ces sapeurs-pompiers volontaires, afin de ne perturber en aucune manière l’activité professionnelle de ces employés communaux.

Il fournira également tous les documents nécessaires pour justifier des absences autorisées, garantissant la transparence et la bonne application des clauses de cette convention.

- Une première à La Réunion -

Cette initiative est la première du genre entre le SDIS 974 et une commune de La Réunion. Elle vise à renforcer la capacité de tout salarié à s’engager dans une activité citoyenne tout en exerçant une profession pleine et entière. Elle s’inscrit comme un soutien profond au développement du volontariat, au service de la population réunionnaise.