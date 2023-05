Le soleil danse avec la pluie

D'après Matante Rosina, le temps a du mal à se décider. Pour ce dimanche 28 mai 2023, Du côté est de l'île, ça reste bien humide, mais les précipitations sont un peu moins abondantes qu'hier. Heureusement, ça ne déborde pas trop ! Pour les autres régions, on a droit à de belles périodes ensoleillées le long du littoral. Mais attention, du côté des hauteurs ouest, les nuages commencent à s'installer doucement. Ça sent les averses éphémères pour l'après-midi. Quant à l'alizé, il semble prendre un peu plus de force sur les côtes exposées. (photo rb/www.imazpress.com)