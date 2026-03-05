Le Tampon : la clinique Durieux et la centre d'hémodialyse obtiennent la certification haute qualité des soins

Les établissements Durieux annoncent ce jeudi 5 mars 2026, l’obtention de la certification avec mention, le plus haut niveau délivré par la Haute Autorité de Santé, dans le cadre de la procédure nationale d’évaluation des établissements de santé, réalisée tous les quatre ans. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Cette certification est une évaluation obligatoire du niveau de qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé. Cette distinction atteste du plus haut niveau d’exigence en matière de qualité et de sécurité des soins.

Ancrés dans le paysage sanitaire réunionnais depuis plus de 60 ans, les établissements Durieux ont construit leur développement autour d’une conviction constante : placer le patient au centre de chaque décision et de chaque action.

En deux ans, la Clinique Durieux et le centre d’Hémodialyse ont renforcé et structuré leurs pratiques ainsi que leur organisation. Cette progression illustre la capacité de l’établissement à se mobiliser collectivement et à atteindre un niveau d’excellence reconnu au niveau national.

Cette réussite est avant tout celle des équipes médicales, soignantes, administratives et techniques qui, au quotidien, œuvrent au service des patients.

"Cette certification avec mention valorise un travail collectif exigeant et confirme notre engagement durable en faveur d’une qualité de soins irréprochable, toujours en direction de nos patients", déclare Jérôme Vidart, le directeur Médical et des Soins.

Forts de cette reconnaissance, les établissements Durieux entendent poursuivre leur développement et contribuer activement à l’excellence de l’offre de soins à La Réunion, avec l’ambition affirmée de compter durablement parmi les établissements de référence du territoire.