Leptospirose : 12 cas détectés en une semaine à La Réunion

Dans son bulletin hebdomadaire, Santé publique France note un rythme soutenu de cas de leptospiroses à La Réunion, avec 12 cas relevés du 29 mai au 4 juin 2023. Cette incidence marquée de la leptospirose à cette période de l’année semble "être en lien avec la baisse tardive des températures et avec les pluies de ces derniers temps". Au 7 juin, 106 cas biologiquement confirmés (PCR ou sérologie) ont été déclarés à l’ARS, contre 142 pour la même période de 2022. Dans près d’un cas sur deux, les cas résidaient dans le sud de l’île

Entre la semaine 1 de l'année et la semaine 22 (du 29 mai au 4 juin), 61 passages aux urgences dont 41 hospitalisations pour suspicion de leptospirose ont été identifiés, contre 98 passages et 67 hospitalisations pour la même période en 2022.

Santé publique France note par ailleurs "une légère augmentation de l’activité en lien avec la grippe (détection du virus de type B)". Deux passages en réanimation ont été relevés du 29 mai au 4 juin. SPF préconise "une vigilance à avoir quant à l’évolution sur les semaines à venir". Cependant, il n'y a pas d’épidémie et de suractivité avérée à ce stade.

Côté dengue, depuis début avril, malgré une situation globale très calme et la fin de l’été austral, on note "une circulation virale sur la commune de Saint-Joseph (essentiellement au niveau du quartier des Jacques pour le moment)". A ce jour, 9 cas ont pu être reliés à ce quartier pour un total de 13 cas sur la commune. "Les résultats de sérotypage réalisés sur les premier cas ont pu mettre en évidence que ces cas étaient de sérotype 2 alors que ce dernier n’avait plus été mis en évidence depuis fin 2020" précise SPF.

"Malgré l’arrivée de l’hiver austral qui coïncide avec une réduction de la transmission virale vu la diminution de l’activité du moustique

vecteur, une grande rigueur est demandée et les patients présentant un symptôme fébrile sont invités à réaliser un prélèvement biologique de confirmation."

