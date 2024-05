Vigilance vents forts pour l'ouest et l'est, le reste de l'île passera en jaune cet après-midi

Des pluies au sud-est et de la houle pour le sud, sud-ouest et l'ouest (actualisé)

L'ensemble de La Réunion sera ce mardi 21 mai 2024 en vigilance jaune vents forts. La vigilance vents forts est actuellement en cours dans l'ouest et l'est et le sera pour le nord dès 14 heures, le sud à 18 heures et le sud-est à 20 heurs. Une vigilance jaune vagues submersion est également en vigueur de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, en passant par Saint Pierre. La houle australe attendue est entre 3 et 3 mètres 50. La zone sud-est de l'île a quant à elle été placée en vigilance fortes pluies et orages (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Ce mardi, "le vent de secteur Sud-Est souffle fort, les rafales atteignent 60 et 70km/h de Saint Joseph à la Pointe des Aigrettes ainsi que de Saint de Denis à Sainte Rose", indiquent les météorologues.

"Des pointes tutoient les 80 km/h le long des littoraux Ouest et Est."

"La houle de secteur Sud atteint 3 à 3 mètres 50 entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table", ajoutent les prévisionnistes. La prudence est de rigueur sur ce littoral exposé, les vagues les plus hautes pouvant atteindre deux fois ces hauteurs.

Ce mercredi, selon les prévisions, "il faut toujours compter sur un vent très véloce avec de violentes rafales voisines de 50 à 60 km/h du côté de la Pointe au Sel et dans une moindre mesure vers Saint-Denis. Les plages de l'Ouest sont épargnés par ces rafales".

"De la Pointe au Sel à Champ Borne en passant par le Sud Sauvage, la mer est forte, localement très forte sur le Sud Sauvage en début de journée. La houle de Sud-Sud-Est est voisine de 3 mètres 50."

Des prévisions qui se poursuivront ce jeudi avec un "vent de Sud-Est est modéré à assez fort avec des rafales voisines de 50 à 60 km/h vers la Pointe au Sel ainsi que sur le Nord du département".

"La mer est forte au déferlement d'une houle de Sud-Est comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres. Sur l'Ouest et le Nord la mer est agitée", indiquent les météorologues.

