Les entreprises sensibilisées à la transition écologique des mobilités

Le mardi 30 avril 2024, le président syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités Patrice Boulevart et Fanny Lavigne cereprésentante de l'association Fresque de la Mobilité ont signé une convention de partenariat. L'objectif de cette collaboration est de sensibiliser de manière participative et ludique, les entreprises et les établissements publics sur les enjeux carbone de la mobilité des personnes. Nous publions ci-dessous le communiqués des deux partenaires (Photo D.R.)

- Au programme : des ateliers participatifs -

La Fresque de la Mobilité comporte trois volets destinés au grand public, aux employeurs et aux collectivités locales. Cet outil sous forme d'atelier, permettra aux participants d'explorer des leviers d'action, individuels et collectifs, décarboner les mobilités quotidiennes, et les invitera à s'engager à mettre en œuvre des actions concrètes pour diminuer au quotidien leurs émissions.

Ces ateliers qui démarreront en septembre 2024, seront animés surtout en présentiel.

- L'objectif national de neutralité carbone -

Au national, atteindre la neutralité carbone en 2050, l'État a résolument engagé la transition vers une mobilité durable et bas carbone en agissant sur l'ensemble des leviers possibles.

En décembre 2023, l'État et la Région Réunion ont lancé la démarche de territorialisation de la planification écologique avec le conseil départemental, les présidents des intercommunalités, les maires, en association avec les parlementaires et les acteurs du territoire.

Ainsi, la sensibilisation et la formation à ces enjeux constituent un axe d'action à part entière les pouvoirs publics et en particulier pour le Syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités.

La transition écologique et énergétique dans le domaine des transports publics et des mobilités en général est l'affaire de tous. Elle repose sur l'implication des citoyens, des entreprises et des pouvoirs publics. C'est donc pour répondre à cet objectif commun que l'association et le syndicat mixte s'associent.

- Poursuivre la sensibilisation auprès des entreprises locales -

Ce partenariat renforce l'action du Syndicat mixte auprès des entreprises locales, déjà initié avec les matinales dédiées au plan de mobilité employeur et la coconstruction par le Syndicat mixte et I'ARACT Réunion, d'outils de sensibilisation à destination des employeurs : un guide des plans de mobilité ; un jeu et un atelier permettant de prioriser les actions concrètes à mettre en œuvre au sein des entreprises pour améliorer le volet mobilité, la qualité et les conditions de vie au travail.

- À propos d'Ile de La Réunion Mobilités -

Le Syndicat mixte Ile de La Réunion Mobilités est un établissement public de coopération des Autorités Organisatrices de la Mobilité (Région Réunion, Cinor, Cirest, Casud, Civis et TCO).

Les compétences du Syndicat sont de coordonner les services de transport que les adhérents organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et un système de tarification coordonné permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

D'une manière générale, Ile de La Réunion Mobilités peut réaliser toute concertation, étude ou action de communication concourant au développement de l'intermodalité, à l'observation et à l'amélioration des services publics de transports.

- À propos de la Fresque de la Mobilité -

L'association Fresque de la Mobilité est largement reconnue comme outil de sensibilisation pertinent, notamment par le ministère en charge des transports ou l'ADEME.

Plus de 10.000 personnes ont déjà suivi un atelier.

De multiples leviers d'action sont entre les mains de chacun, des entreprises et des territoires afin de relever ce défi et la Fresque de la Mobilité est l'outil approprié pour partager une culture commune en matière de décarbonation des mobilités.