Les passages aux urgences pour grippe et Covid-19 en légère hausse

Les passages aux urgences pour grippe et Covid-19 ont légèrement augmenté du 17 au 23 juillet 2023 à La Réunion. 12 passages ont été relevés pour le Covid-19, contre 6 la semaine précédente, et 32 passages ont été relevés pour la grippe, contre 29 la semaine précédente. Quatre personnes ont été hospitalisées pour Covid-19, et 4 personnes l'ont été pour la grippe. Santé Publique France note que "l'épidémie de grippe est toujours en cours, avec une tendance à la baisse", et indique que "l'augmentation du nombre de passages aux urgences pour Covid-19" est une "tendance à confirmer la semaine prochaine". (Photo samu 974 , photo Sly/www.imazpress.com)

"Alors qu’il était stable depuis trois semaines, le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID 19 était en augmentation et a

doublé en S 29 passant de 6 passages en S 28 à 12 passages en S 29 (Figure 3 Ces passages concernent surtout les plus de 65 ans et les 15 44 ans" ajoute Santé Publique France.

Concernant la grippe, "les personnes de moins de 15 ans restaient les plus concernées, elles représentaient 53 des passages aux urgences parmi l’ensemble des patients admis pour syndrome grippal. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe était en légère augmentation passant de 8 6 en S 28 à 9 6 en S 29"

Les passages aux urgences pour bronchiolite chez les moins de deux ans ont fortement baissé, avec 10 passages du 17 au 23 juillet contre 30 la semaine précédente. Aucun enfant n'a été hospitalisé, contre 8 la semaine précédente.

