Les quatre infos à retenir : bouteilles, Eleano, leptospirose et CHU

BONSOIR - À la une de ce vendredi 23 février 2024 :

Des bouteilles d'eau toujours absentes des rayons... et des usines qui tournent à plein régime

Pas ou peu d'eau dans les rayons des supermarchés depuis le passage du cyclone Belal, c'est le constat que les Réunionnais que font chaque jour. Aucune marque pei n'est épargnée. Les raisons de ces manquements, des pannes qui ont freiné la production d'eau plate en bouteille. Pourtant, les usines tournent à plein régime pour tenter de minimiser les ruptures.

Eleanor s'éloigne, la vigilance jaune vagues-submersion levée sur tout le territoire

La forte tempête tropicale Eleanor continue à s'éloigner au sud des Mascareignes en faiblissant ce vendredi 23 février 2024. Avec l'éloignement, l'état de mer et les conditions météorologiques s'améliorent sur Maurice et La Réunion à partir de ce vendredi. La vigilance jaune vagues-submersion est donc levée sur tout le territoire.

Leptospirose : deux fois plus de cas déclarés depuis janvier que les deux dernières années

Ce vendredi 23 février 2024, Santé publique France a dévoilé le point épidémiologique régionale. En lien avec les fortes pluies, le démarrage de l’épidémie de leptospirose cette année est précoce. Par rapport à la même période en 2023, plus du double de cas ont été déclarés à l’Agence régionale de santé. On note également une hausse des cas de conjonctivites en médecin libérale à La Réunion. L'épidémie de bronchiolite, touchant les enfants de moins de deux ans est elle terminée, tandis que celle de leptospirose se poursuit à La Réunion.

L’Etat accorde un soutien financier de 40 millions d’euros au CHU de La Réunion

Le directeur général de l’ARS La Réunion se félicite "de l’écoute et du travail mené avec la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et le ministre chargé de la santé et de la prévention sur la situation financière du CHU de La Réunion". Une aide exceptionnelle en trésorerie de 31,2 millions d’euros pour accompagner le CHU face aux difficultés importantes qu’il rencontre a en effet été décidée. Cela s'ajoute aux crédits dont bénéficiera le CHU de La Réunion au titre de la restitution de la sous-exécution et des crédits d’aide exceptionnelle et représente un total de 40 millions d’euros d’aides.