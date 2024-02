Des bouteilles d'eau toujours absentes des rayons... et des usines qui tournent à plein régime

Pas ou peu d'eau dans les rayons des supermarchés depuis le passage du cyclone Belal, c'est le constat que les Réunionnais que font chaque jour. Aucune marque pei n'est épargnée. Les raisons de ces manquements, des pannes qui ont freiné la production d'eau plate en bouteille. Pourtant, les usines tournent à plein régime pour tenter de minimiser les ruptures (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Suite au passage du cyclone Belal, nous confirmons avoir bien repris nos activités de production d’eau depuis fin janvier. Nos activités d’embouteillage continuent donc tout comme nos livraisons de façon quotidienne, et ce face à une demande toujours exceptionnellement forte d’eau de la part de la population", indique l'entreprise Edena dans un communiqué.

Edena qui avait évoqué, dans un précédent entretien avec Imaz Press, que "les équipes et l'usine tournent à plein régime pour éviter les ruptures", explique l'entreprise située à La Possession.

- Les usines tournent à plein régime -

Dans un article sur l'eau publié début février, Imaz Press avait contacté les marques directement concernées pour savoir pourquoi il n'y a plus d'eau.

"Après le cyclone Belal, le groupe détenant les marques Bagatelle, Australine et Edena s'est retrouvé dans l'impossibilité de produire suite à des problèmes techniques", expliquait la Cilam (Compagnie laitière des Mascareignes).

"Les besoins en eau ont été très importants (avant et après le cyclone) ; avant, suite aux messages passés aux usagers de se stocker en eau, et après, notamment lié au fait que certaines communes n'avaient pas d'eau potable (Le Tampon, St Joseph…"), ajoutait l'entreprise.

- Attention à votre consommation d'eau -

Pour les personnes qui n'ont plus de réserve en stock, reste donc l'eau du robinet. En ce sens, l'Agence régionale de santé rappelle les recommandations.

Lorsque l’eau revient au robinet après une coupure, elle peut ne pas être potable durant plusieurs heures. Les coupures et remises en eau successives peuvent en effet engendrer une dégradation de la qualité de l’eau avec un risque pour la santé des consommateurs.



Aussi, l’ARS La Réunion recommande à la population, notamment aux personnes fragiles (personnes âgées, enfants…) de faire attention durant la première demi-journée suivant la remise en eau :

- ne pas utiliser l’eau pour la boisson, la préparation des aliments/repas et des glaçons, le lavage des dents,

- préférer la consommation d’eau embouteillée,

- utiliser l’eau du robinet uniquement pour les usages non-alimentaires (ménage),

- concernant le stockage d’eau pour un usage alimentaire : utiliser des récipients propres, fermés et équipés d’un robinet pour préserver la qualité de l’eau. L’eau conservée en dehors d’un réfrigérateur doit être renouvelée quotidiennement pour éviter qu’elle ne s’altère, compte tenu de la disparition du chlore.



Il est demandé aux habitants des secteurs concernés d’être vigilants aux messages et informations qui sont diffusés.



Recommandations suite aux fortes pluies

Lors de fortes pluies, la qualité de l’eau peut se dégrader. Il convient de rester attentif aux messages et informations diffusés par le distributeur de votre réseau d’eau.

En fonction de la vulnérabilité de votre réseau de distribution d’eau, il est recommandé de :

- boire de l’eau embouteillée,

- ou porter l’eau du robinet à ébullition pendant au moins 3 minutes avant consommation.



L'eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage...).

