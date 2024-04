Les quatre infos à retenir : évacuation, Saint-Joseph, logement et Djayan Soubaya

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 24 avril 2024 : - Saint-Denis : une résidence du Moufia évacuée après une odeur d'hydrocarbures - Accident mortel à Saint-Joseph : un homme âgé d'une trentaine d'année en garde à vue - À La Réunion, près de 140.000 personnes sont mal-logées - Assises : Djayan Soubaya condamné à 10 ans de prison pour tentative d'assassinat

Saint-Denis : une résidence du Moufia évacuée après une odeur d'hydrocarbures

Ce mercredi 24 avril 2024, la résidence "Jour d'été" de Saint-Denis, située rue du Maine au Moufia (non loin de la Région), a été évacuée suite à une forte odeur d'hydrocarbures au sous-sol de la résidence. Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers sont actuellement sur place pour délimiter un périmètre de sécurité?

Accident mortel à Saint-Joseph : un homme âgé d'une trentaine d'année en garde à vue

Le procureur de Saint-Pierre annonce ce mercredi 24 avril 2024, qu'un homme d'une trentaine d'années est en garde à vue à la suite de l'accident de la circulation ayant coûté la vie à une jeune homme de 21 ans ce dimanche en face de la Balance Langevin à Saint-Joseph. Le magistrat annonce également l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé et non-assistance à personne en danger. Selon le parquet la mère de l'homme gardé à vue aurait tenté de se faire passer pour la conductrice du véhicule en réalité conduit par son fils.

À La Réunion, près de 140.000 personnes sont mal-logées

Ce mercredi 24 avril 2024, la Fondation Abbé Pierre a dévoilé son éclairage régional sur l’état du mal-logement à l’Île de la Réunion. Alors que la crise du logement fait rage, plus de 140.000 personnes à La Réunion sont mal-logées. Plus de 4.200 personnes n'ont même pas de logement. Un constat dramatique alors que l'hébergement d'urgence n'arrive plus à mettre à l’abri pour toute personne en détresse et sans solution.

Assises : Djayan Soubaya condamné à 10 ans de prison pour tentative d'assassinat

Ce mercredi 24 avril, marque la fin de trois jours de procès pour Djayan Soubaya. Ce lycéen de Sainte-Marie était rejugé pour tentative d’assassinat sur l'une de ses camarades. Déjà condamné à sept ans de prison en novembre 2022, l'avocate générale avait fait appel, demandant 20 ans de réclusion criminelle. Aux Assises, le jeune homme a finalement été condamné à 10 ans de prison ferme, contre les 15 ans requis par le parquet, rapportent nos confrères